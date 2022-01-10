Алтайские депутаты подготовили поправки к законопроекту о QR-кодах

10 января в АКЗС началось опросное голосование по пакету поправок в федеральный закон о QR-кодах ко второму чтению. Согласно сообщению на сайте пресс-службы регионального парламента, депутаты предложили свой список изменений:

дополнить перечень разрешающих документов справкой о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки и справкой о диагностическом титре антител к коронавирусной инфекции;

после 1 февраля 2022 года не ограничивать возможность получения ПЦР-тестов для пропуска в учреждения, объекты торговли и т. д.;

установить на федеральном уровне перечень объектов, организаций и мероприятий, для посещения которых требуется предъявление QR-кода, предоставив главе региона полномочия по расширению данного перечня;

определить порядок получения кода лицами, проживающими в сельской или труднодоступных местностях;

установить порядок предъявления документации с использованием электронных устройств;

уточнить возможность отображения сведений о результатах ПЦР-исследования на наличие новой коронавирусной инфекции на любом цифровом устройстве, а также на бумажном носителе;

установить единый срок действия QR-кода для вакцинированных, граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, и граждан, имеющих медицинский отвод.

Как отметил председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, часть этих предложений имеет существенные шансы быть услышанными, поскольку пересекаются с отдельными положениями постановления, которое Госдума адресовала правительству страны в рамках подготовки проекта ко второму чтению.

Напомним, в первом чтении законопроект был одобрен депутатами Госдумы 16 декабря. Перед этим депутаты АКЗС поддержали общую концепцию закона, сопроводив свой отзыв замечаниями к тексту документа. По словам Голобородько, в список попали все конструктивные предложения, озвученные общественностью, предпринимателями, медиками и другими специалистами.