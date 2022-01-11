В Госдуме рассмотрят вопрос о введении в школах обязательного тестирования на наркотики

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в начале весенней сессии в нижней палате российского парламента обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

"Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос", – сказал Милонов.

По мнению депутата, подобные проверки позволят избежать ряда случаев насилия в образовательных учреждениях. Кроме этого, на сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребёнку теста на наркотики, подчеркнул Милонов.