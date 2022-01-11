Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в начале весенней сессии в нижней палате российского парламента обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
"Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос", – сказал Милонов.
По мнению депутата, подобные проверки позволят избежать ряда случаев насилия в образовательных учреждениях. Кроме этого, на сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребёнку теста на наркотики, подчеркнул Милонов.
Комментарии
Интересно, а проводят ли среди депутатов данные мероприятия. Уж очень заковыристые инициативы порой...
В госдуме то слабо тестировать?
капец, обязательное тестирование........
нужно самих госдумовцев тестировать на наличие бесчеловечности, злобы по отношению к людям
отстаньте от детей, слышите!
у милонова вместо мозга опилки
Если в госдумме ввести обязательное тестирование, думаю это ничего не даст, ну придет врач, ну дадут на лапу, бухнут вместе, отпишутся, что все хорошо, вместе дунут и все.
Вот если бы тестирование проводили заинтересованные в разгоне текущей думмы лица....тогда был бы шанс.
Ну выявят, что ребенок курит. дальше что? запретят ему поход в школу? а как же его конституционное право на обрзазование?
Ах да...какая конституция, о чем речь, это уже не самый важный документ а какая то филькина грамота, которую можно под себя любому царю переписывать.
это же милонов.........
больше заняться нечем... бездельники ..
В Госдуме рассмотрят вопрос о введении в школах обязательного тестирования на наркотики
Правильное решение, т.к. в этом возрасте у детей нет сложившегося менталитета и они могут попасть под пагубное влияние распространителей всякой гадости типа наркотиков. Никаких гражданских прав у детей тестирование на наркотики не нарушает. Господа противники этого закона вы ведь не считаете, надеюсь, что у детей есть право употреблять эту дрянь?
Все местные наркоманы и хохло-чухонские тролли отписались. А тестирование ввести давно пора, равно как и ограничить "права детей" с усилением ответственности родителей за поведение отпрысков.