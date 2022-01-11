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Штрафы и новые льготы. Какие законы вступили в силу в Алтайском крае в 2022 году

, ИА "Амител"
Теперь за продажу зажигалок подросткам будут наказывать, а пенсионеры смогут сохранить льготы при переезде
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Наступил 2022 год и жизнь поменялась не только на федеральном, но и на региональном уровне. С 1 января в силу вступил ряд принятых в АКЗС законов, которые были приняты на предыдущих сессиях. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они касаются социальных пособий, штрафов за продажу газосодержащих товаров подросткам и других сфер жизни в регионе.

О выплатах и льготах

Вступили в силу изменения, касающиеся выплат студентам средних специальных учебных организаций. Субсидия будет выплачиваться отдельным категориям обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения за счёт средств краевого бюджета. Порядок и размер будут установлены постановлением правительства Алтайского края, а сам размер выплаты подлежит индексации.

Также в новом году право на получение ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края сохраняется даже в случае переезда в другой регион России.

С 2022 года начнёт действовать норма о единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек. Выплата предоставляется региональным Минздравом однократно при соблюдении определённых условий.

О бюджете

Вступил в силу закон Алтайского края "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". По нему доходы региона запланированы на уровне 140,9 млрд рублей, а расходы – 151,3 млрд рублей.

О штрафах

Вступают в силу изменения в закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Они касаются запрета на продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков и товаров со сжиженным углеводородным газом – зажигалки и баллончики с газом. Региональным законодательством устанавливаются штрафы для граждан в размере от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 10000 до 15000 рублей.

О муниципальном округе

1 января 2022 года завершился переходный период, предусмотренный для преобразования всех сельсоветов Залесовского района в единый муниципальный округ. Главой округа был избран Александр Пластеев. Пока это единственный мунокруг на территории края, но о возможности такого объединения уже заявили в Суетском районе, есть такие планы и у Славгорода.

Также с января 2022 года изменены границы и состав отдельных судебных участков в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Доступ к информации о деятельности мировых судей обеспечивается посредством трансляции открытого судебного заседания с разрешения мирового судьи.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

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