Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в онкологическом центре

В Италии скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом рассказал его пресс-секретарь Роберто Куилло в эфире RaiNews24.

Политик и журналист умер в онкологическом центре города Авиано. Ему было 65 лет.

В сентябре главу ЕП госпитализировали в Страсбурге из-за воспаления лёгких, не связанного с COVID-19, после этого он вернулся на родину. Пятнадцатого декабря стало известно, что политик не будет вновь выставлять свою кандидатуру на выборах руководителя Европарламента.

Позднее появилась информация, что политик попал в больницу из-за осложнений, вызванных дисфункцией иммунной системы.

Давид-Мария Сассоли занимал должность главы Европарламента с 2019 года.