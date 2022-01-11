Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в онкологическом центре

В Италии скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом рассказал его пресс-секретарь Роберто Куилло в эфире RaiNews24.
Политик и журналист умер в онкологическом центре города Авиано. Ему было 65 лет.
В сентябре главу ЕП госпитализировали в Страсбурге из-за воспаления лёгких, не связанного с COVID-19, после этого он вернулся на родину. Пятнадцатого декабря стало известно, что политик не будет вновь выставлять свою кандидатуру на выборах руководителя Европарламента.
Позднее появилась информация, что политик попал в больницу из-за осложнений, вызванных дисфункцией иммунной системы.
Давид-Мария Сассоли занимал должность главы Европарламента с 2019 года.
Комментарии
третья бустерная не пошла?
из-за осложнений, вызванных дисфункцией иммунной системы.
-------
Результаты прививок налицо.