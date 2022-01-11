С 1 по 9 января на территории края Алтайского произошло 144 пожара, в которых погибли 13 человек и шесть получили травмы, сообщает МЧС России по Алтайскому краю.

За длинные выходные в регионе не зарегистрировали ни одной чрезвычайной ситуации, при этом произошло 12 социально значимых происшествий. Среди них не только пожары, но и инциденты на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и ДТП.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли на дорогах Алтайского края в новогодние праздники (по состоянию на 10 января). Всего с начала 2022 года в регионе произошло 52 аварии. Семь человек в них погибли, ещё 76 – получили различные травмы. 15 человек из числа травмированных – несовершеннолетние.