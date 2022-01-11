"Так даже фашисты не поступали". Неизвестные расстреляли 53 лошади в Алтайском крае

Неизвестные расстреляли 53 лошади с жеребятами в Алтайском крае. Как сообщает "КП", большинство погибших животных – кобылы с детёнышами или ещё не ожеребившиеся.

Погибших животных обнаружили на днях между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на свободном выпасе. Табун принадлежал семье Николая Дрокова.

"Мы проверяли их два-три раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь – так даже фашисты не поступали", – рассказал владелец лошадей.

Ущерб от действий неизвестных составил порядка 5 млн рублей. Сейчас проверка проводится полицией – они изымают пули и должны будут провести товароведческую экспертизу, которая установит точную сумму ущерба.

В алтайской прокуратуре также заинтересовались историей – сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества"). Ход его расследования контролируется прокурором Петропавловского района Виталием Лебёдкиным.