"Так даже фашисты не поступали". Неизвестные расстреляли 53 лошади в Алтайском крае

Неизвестные расстреляли 53 лошади с жеребятами в Алтайском крае. Как сообщает "КП", большинство погибших животных – кобылы с детёнышами или ещё не ожеребившиеся.
Погибших животных обнаружили на днях между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на свободном выпасе. Табун принадлежал семье Николая Дрокова.
"Мы проверяли их два-три раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь – так даже фашисты не поступали", – рассказал владелец лошадей.
Ущерб от действий неизвестных составил порядка 5 млн рублей. Сейчас проверка проводится полицией – они изымают пули и должны будут провести товароведческую экспертизу, которая установит точную сумму ущерба.
В алтайской прокуратуре также заинтересовались историей – сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества"). Ход его расследования контролируется прокурором Петропавловского района Виталием Лебёдкиным.
Комментарии
Ого. Пусть найдут этого убийцу.
да что жь такое! кому лошадок не жалко???
Хороший карабин. Скорее без регисрации. Найдут стрелка. Кто-то обиделся.
хуже фашистов, почему только лошади без пастуха? ответственность и на хозяине. сейчас полно социально опасных людей