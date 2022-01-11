Андрей Кривов стал главой фракции КПРФ в АКЗС

Во вторник, 11 января, состоялось заседание фракции КПРФ АКЗС. Согласно сообщению пресс-службы партии, среди вопросов повестки было и перераспределение обязанностей депутатов — вместо Александра Ткачева руководителем избран Андрей Кривов.

Новый глава отделения партии долгое время работал в АКЗС консультантом, и сейчас занимает должность заместителя комитета по правовой политике и местному самоуправлению. Ткачев же сосредоточит свои силы на работе в аппарате краевого комитета КПРФ, где занимает должность секретаря по работе с депутатским корпусом.

Также на заседании фракции депутаты рассматривали предложенные к опросному голосованию изменения ко второму чтению федерального законопроекта "О QR-кодах". Депутаты решили не принимать участие в опросном голосовании.