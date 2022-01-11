В Госдуме взяли на контроль происшествие с расстрелом лошадей в Алтайском крае

Зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что возьмёт на контроль ситуацию с расстрелом лошадей в Алтайском крае. В беседе с Daily Storm он заявил, что это – вопиющая трагедия.

"Обязательно будем рассматривать этот случай. Надо внимательно разбираться, потому что массовое убийство животных – это само по себе преступление. Тем более эти лошади владельческие".

Депутат намерен направить запросы в МВД и связаться с юристами. Он предположил, что в этом деле несколько составов преступления, однако это сможет подтвердить только тщательное расследование. "Отнять вот так 50 жизней живых существ – вопиющий факт", – возмутился он.

Напомним, накануне неизвестные расстреляли 53 лошади с жеребятами в Алтайском крае. Большинство погибших животных – кобылы с детёнышами или ещё не ожеребившиеся. Кобыл обнаружили между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на свободном выпасе. Табун принадлежал семье Николая Дрокова.

Ущерб от действий неизвестных составил порядка 5 млн рублей. Сейчас проверка проводится полицией – они изымают пули и должны будут провести товароведческую экспертизу, которая установит точную сумму ущерба.