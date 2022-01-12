На 47-м году жизни скончался российский телеведущий Михаил Зеленский. Об этом в Facebook рассказал замруководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович.

"Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский", – написал Ефимович.

По информации ряда источников, ведущий умер во время отдыха в Доминикане. Точная причина его смерти не называется.

Михаил Зеленский работал на телеканалах "Культура" и "Россия". Он был ведущим таких программ, как "Билет в Большой" на "России-Культура", "Прямой эфир" и "Вести-Москва". Также Зеленский был обозревателем канала и вёл передачу "Новости культуры".