На 47-м году жизни скончался российский телеведущий Михаил Зеленский. Об этом в Facebook рассказал замруководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович.
"Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский", – написал Ефимович.
По информации ряда источников, ведущий умер во время отдыха в Доминикане. Точная причина его смерти не называется.
Михаил Зеленский работал на телеканалах "Культура" и "Россия". Он был ведущим таких программ, как "Билет в Большой" на "России-Культура", "Прямой эфир" и "Вести-Москва". Также Зеленский был обозревателем канала и вёл передачу "Новости культуры".
Комментарии
Совсем молод. Соболезнования родным.
Прививку Спутник небось вколол, после нее инсульты часто.
Угу, кроме прививок и короны в мире закончились болезни. Что за мания все время строить гипотезы из воздуха. Дождитесь официального подтверждения.
Отдыхать в Доминикане, находящейся в 200 км. от страны - вероятного противника, и наполненной гражданами страны этого вероятного противника, в нынешних реалиях - очень не патриотично
Мог тупо и запросто подцепить какую-нибудь тропическую заразу.
От инсульта умер. Отдыхал с молодой женой.
очень не патриотично
покажите пальцем реального патриота этой страны
12.01.2022 10:18
Гость
От инсульта умер. Отдыхал с молодой женой.
Молодые жены вызывают инсульт??? ахахах
Врачи предупреждали о подобном ещё 10 лет назад. В 2011 году Михаил Зеленский участвовал в проекте "Подари себе жизнь". Тогда у 36-летнего мужчины обнаружились большие проблемы со здоровьем.
Воотт а была бы старая жена жил бы да жил себе.