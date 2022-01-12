Прокуратура Алтайского края хочет добиться отставки главы Тальменского района Сергея Самсоненко. Об этом сообщает "Банкфакс".
Отмечается, что в декларации руководителя муниципалитета о доходах за 2020 год вскрылся факт владения его супругой иностранными финансовыми инструментами.
Депутаты тальменского райсовета ограничились предупреждением, однако прокуратура намерена оспорить решение народных избранников.
В ведомстве считают, что чиновник должен уйти со своего поста именно по решению местных депутатов.
Напомним, Сергей Самсоненко был избран главой Тальменского района в мае 2017 года вместо ушедшего в отставку Игоря Жаркова. Срок его полномочий составляет пять лет.
Комментарии
иноагент что ли?
И правильно. Нечего покупать акции всяких там Гуглов и Эплов. Надо брать акции и облигации столпов Тальменской и Алтайской промышленности.