4G билайна появился в 95 небольших селах Алтайского края

Теперь жители могут пользоваться онлайн-сервисами, видеосвязью и смотреть фильмы в высоком качестве

19 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5wKW1Ri

Смартфон в руках / Фото: freepik.com

Оператор билайн подключил к скоростному мобильному интернету 95 небольших населенных пунктов в 40 муниципальных районах Алтайского края. Это произошло благодаря участию в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют по инициативе Минцифры России.

В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек. Так, например, в Алтайском районе билайн запустил 4G в шести селах: Верх-Ая, Белое, Комар, Тоурак, Куяча и Пролетарка, а в Топчихинском районе – в семи селах и поселках: Красноярка, Покровка, Топольный, Дружба, Чаузово, Зимино, Ключи. С полным списком малых населенных пунктов, где билайн в рамках программы УЦН запустил 4G, можно ознакомиться по ссылке.

Благодаря новому покрытию 4G клиенты билайн получили возможность смотреть в смартфоне фильмы с высоким качеством "картинки", общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, пользоваться банковскими, образовательными и другими онлайн-сервисами.

"Помимо федеральных программ, мы успешно реализуем и свои собственные проекты по развитию связи в малых населенных пунктах, а также применяем специальные технические решения, позволяющие увеличить покрытие связью 4G на территории края. Такие проекты особенно актуальны для Алтайского края, где численность сельского населения значительно выше среднего по стране", – комментирует директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.По его словам, сегодня в Алтайском крае 4G билайна покрывает все населенные пункты численностью выше 1000 человек и большую часть поселений меньшей численности. Оператор помогает клиентам оставаться на связи с близкими людьми, быть в курсе новостей, делать свою жизнь комфортнее и безопаснее.

Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* ("голос по сети LTE").

Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайн.

*VoLTE – Voice over LTE – ("Войс овер ЭлТэЕ")

Фото: freepik.com

ПАО "ВымпелКом", beeline.ru

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