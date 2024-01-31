4G связь от билайн появилась еще в 19 небольших селах Алтайского края

В большинстве населенных пунктов на момент запуска билайн был единственным оператором связи

31 января 2024, 11:00, ИА Амител erid: LatgBsT8D

Семья, использующая мобильную связь / Фото: freepik.com

Почти девять тысяч человек проживает в 19 небольших населенных пунктах, где билайн запустил связь 4G LTE*. В их числе Алейский район (Бориха, Совхозный, Красный Яр, Безголосово, Большепанюшево, Осколково); Бийский район (Одинцовка); Косихинский район (Малохово, Восход, Контошино, Лосиха); Павловский район (Елунино, Чернопятово); Табунский район (Большеромановка); Троицкий район (Горновое, Петровка); Тюменцевский район (Березовка, Андроново, Сосновка).

Благодаря связи 4G жителям стали доступны сервисы на базе скоростного мобильного интернета: видеозвонки, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр соцсетей, работа с "Госуслугами", мобильными банками и другие.

В ближайшее время готовится запуск 4G в селах Переясловка, Белояровка Топчихинского района, Зеленая Поляна Троицкого района, Ключи Тюменцевского района, где проживают около двух тысяч человек. Здесь, кроме Зеленой Поляны, билайн на момент запуска также станет единственным оператором связи.

"За последние несколько месяцев мы подключили скоростной мобильный интернет 4G более чем в 50 населенных пунктах края. Мы поставили собственный рекорд в рамках региона по темпам прироста покрытия в маленьких деревнях и селах. Связь повышает безопасность, дает больше комфорта проживания и, конечно, позволяет оставаться на связи с близкими. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы охватить связью большее число жителей страны, вне зависимости от размера и удаленности населенного пункта проживания", – комментирует директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов. В 2024 году фокус билайна в Алтайском крае будет направлен именно на развитие покрытия 4G в малых населенных пунктах.

В конце 2023 года билайн запустил мобильный интернет 4G в 38 небольших населенных пунктах края. Базовые станции установили благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО "Ростелеком".

В рамках проекта внимание уделяют именно небольшим селам, поселкам и деревням численностью до 500 человек. С полным списком населенных пунктов, запущенных по программе УЦН, можно ознакомиться по ссылке: https://beelinenow.ru/articles/bilayn-rasshiryaet-pokrytie-4g-v-selakh-i-derevnyakh-rossii/.

*4G LTE (4Джи ЭлТэЕ").

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на www.beeline.ru

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