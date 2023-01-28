5 человек погибли и 57 пострадали на алтайских дорогах за неделю

Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными на дорогах

28 января 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 20 по 27 января 2023 года в результате ДТП погибли 5 человек и 57 пострадали, сообщили в ГУ МВД по региону.

"С 20 по 27 января текущего года в Алтайском крае зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 5 человек и 57 пострадали, в том числе 9 детей. Исходя из анализа аварийности, основными видами ДТП явились: столкновения транспортных средств, наезд на пешехода и съезд с дороги", – рассказали в ведомстве.

Водителей призывают быть предельно осторожными, избегать резких и необдуманных маневров, соблюдать скоростной режим, убедиться в отсутствии на дороге пешеходов и использовать фары ближнего света либо противотуманные при плохой видимости.

"Пешеходам также следует помнить о соблюдении правил безопасности при переходе проезжей части. При отсутствии тротуаров двигаться по освещённым участкам дорог и только навстречу движению транспорта, использовать световозвращающие элементы на одежде", – добавили в министерстве.

В случае возникновения ЧС на дороге нужно обращаться по единым телефонам экстренных служб: 112, 101, 102 и 103.