"5 граммов в секунду". В Барнауле прошел чемпионат по скоростному поеданию шаурмы

Вкусный поединок был частью открытия обновленного ресторана "Гриль №1"

30 июля 2024, 09:50, ИА Амител erid: LjN8JyJVk

Вывеска обновленного ресторана / Фото: "Гриль №1"

18 июля на улице Сергея Ускова, 32, в Барнауле разыгралась настоящая битва за вкусный приз. Обновленный ресторан "Гриль №1" устроил чемпионат по скоростному поеданию шаурмы, где на кону стоял сертификат на годовой запас любимого блюда.

Долгожданная битва

Праздник начался с размахом. У дверей ресторана царила атмосфера веселья: энергичная музыка, обаятельные аниматоры в костюмах дракона и кусочка маргариты, ведущий, а также аквагример, разрисовывающий лица маленьких гостей.

Центром внимания стал длинный стол, за которым собрались 10 смельчаков – восемь мужчин и две дамы, готовых сразиться за звание чемпиона. Условия были просты: кто быстрее съест свою порцию шаурмы весом 800 граммов, тот и побеждает.

"Люди хотят драйва. У нас 53 ресторана в 17 городах девяти регионов России. Гости постоянно просят сделать к празднику или открытию очередной точки шоу, вызвать вау-эффект", – рассказывает руководитель отдела маркетинга "Гриль №1" Александр Прудников.

Первый рекорд

В 19:00 зрители окружили стол, с замиранием сердца наблюдая за началом поединка. Но напряжение длилось недолго. Барнаулец Михаил Анисимов, продемонстрировав невероятную скорость, одолел свою порцию за 2 минуты 56 секунд, установив рекорд "5 граммов в секунду".

Под громкие аплодисменты он получил заслуженный сертификат на 365 штук шаурмы.

"Пришел голодненьким – часа два не ел точно. Не знаю, как так получилось, – азарт, адреналин", – скромно признается победитель.

Открытие обновленного ресторана в Барнауле / Фото: "Гриль №1"

Минималистично и стильно

Пока одни гости сражались за главный приз, остальные – не скучали. Они участвовали в беспроигрышных лотереях, интерактивах, фотоконкурсе и, конечно, заказывали блюда в обновленном ресторане.

Зал, разделенный на несколько зон минималистичным столом с барными стульями и подвешенными канатами, получился стильным. Здесь приятно и отдохнуть с семьей, и сделать несколько снимков для соцсетей.

"Зал получился небольшим и очень уютным. Думаю, он понравится гостям. Всю нашу сеть ждет ребрендинг", – отмечает коммерческий директор "Гриль №1" Анастасия Слискова.По ее словам, обновление коснулось не только интерьера, но и кухни. Она стала больше, ресторан принял новых сотрудников и расширил зону доставки. Это позволит готовить заказы быстрее и отправлять их дальше.

"Доставка сейчас составляет около 60% от общего объема заказов сети. Это общемировой тренд: жизнь ускоряется, люди хотят экономить время на дороге, чтобы провести больше времени с семьей. Поэтому чаще выбирают доставку", – подчеркивает Анастасия Слискова.

Ресторан "Гриль №1", ОГРН 1192225014882

Контакт-центр: +7 (3852) 57‒17‒76

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