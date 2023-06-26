В Сибири представителем техники KOBLiK GROUP является компания "Алтайский мукомол"

26 июня 2023, 08:30, ИА Амител LjN8K9Sej

Техника KOBLiK / Фото предоставлено компанией

Мало кто поспорит, что именно компания из аграрного Алтайского края может претендовать на статус партнера и представителя промышленного гиганта по производству современной сельскохозяйственной техники. Год назад концерн KOBLiK GROUP* объединил под своим брендом пять промышленных площадок, продукция которых хорошо известна в сельскохозяйственной среде. Теперь производства "Воронежсельмаш", "Ромакс", "Интех", "Запагромаш", "Хозяин" работают в едином ритме. А их продукцию в Сибири представляет местная компания "Алтайский мукомол".

Что производит KOBLiK GROUP?

Техника KOBLiK – один из лидеров среди оборудования для послеуборочной обработки и хранения зерна, а также один из передовиков в сегменте прицепного оборудования для транспортировки сельскохозяйственных грузов, приготовления и раздачи кормов. В составе концерна также действует собственная торговая компания "Кузница" – дистрибьютор общеизвестных мировых брендов агротехники.

Продуктовая линейка производителя включает как уже давно зарекомендовавшие себя машины, так и новые модели, разработанные с учетом возрастающих требований потребителей. Модификации постоянно совершенствуются, поэтому всегда отвечают требованиям аграриев о качестве и эффективности.

Оборудование для зерна

KOBLiK GROUP предлагает оборудование, необходимое для приемки, очистки и сортировки, сушки, хранения зерновых и других культур, а также подготовки семенного материала к посеву. Это одно из немногих отечественных предприятий, которое самостоятельно разрабатывает и производит все компоненты для современных элеваторных комплексов.

Только за последний квартал на базе решений и оборудования KOBLiK GROUP построили шесть крупных элеваторов. Например, объект мощностью до 110 тысяч тонн обработки и хранения зерна в Пензенской области, а также первый в новой истории Чеченской республики комплекс до 50 тысяч тонн хранения в городе Аргун.

Линейка элеваторного оборудования включает:

мобильные зерноочистительные комплексы производительностью 80-150 т/ч;

аэрорешетные и триерные сепараторы для первичной и предварительной очистки зерна производительностью 7-400 т/ч;

скребковые, ленточные и катушечные конвейеры до 800 т/ч и нории производительностью 5-600 т/ч;

зачистные скребковые транспортеры и шнеки 5-350 т/ч;

колонковые, шахтные, конвейерные зерносушилки производительностью 8-174 т/ч;

конусные, плоскодонные и экспедиторские силосы вместимостью до 22 тыс. тонн.

Техника KOBLiK / Фото предоставлено компанией

Техника для полей

Предприятие выпускает прицепные агрегаты для внесения удобрений, сбора и транспортировки различных материалов. Это, например:

Одноосные, двухосные и трехосные прицепы и разбрасыватели грузоподъемностью до 14, 18 и 25 тонн для поверхностного внесения твердых органических удобрений и раскислителей почвы. В линейке есть также разбрасыватель минеральных гранулированных удобрений грузоподъемностью до 9,8 тонны.

Полуприцепы (самосвальные ковшовые и с толкающей стенкой) грузоподъемностью до 15-25 тонн для транспортировки и механизированной выгрузки сельхозпродуктов и других материалов.

Бункеры-перегрузчики вместимостью 30-40 куб. м для сбора зерна из-под комбайна и перегрузки его в транспорт или для загрузки семенного материала и гранулированных удобрений в сеялки/разбрасыватели.

Триеры, семяочистительные машины, пневмосортировальные столы для сортировки зерна.

Протравливатели семян для обеспечения защиты от вредителей и болезней до всходов и на ранних стадиях с пропускной способностью от 10 до 15 тонн в час.

Ранее часть подобного оборудования можно было встретить на рынке под маркой "Хозяин". Сейчас техника стала еще более сбалансированной и надежной.

Кормовое оборудование

Помимо уже упомянутых полуприцепов, которые позволяют перевозить, в том числе, силос и другую пищу для животных, KOBLiK GROUP выпускает агрегаты для приготовления и раздачи кормов:

Измельчители-смесители-раздатчики влажных кормов грузоподъемностью от 8 до 15 т. Потребная мощность трактора для работы с этими агрегатами всего 68-75 л. с. Габариты оборудования позволяют использовать его в типовых сооружениях.

Смесители-раздатчики для приготовления и раздачи полноценных кормовых смесей объемом от 6 до 34 куб. м.

Раздатчики-выдуватели и измельчители соломы для монокормов и/или создания подстилки для крупного рогатого скота объемом бункера от 2,5 до 8 куб. м.

Техника KOBLiK / Фото предоставлено компанией

Кто пользуется техникой KOBLiK GROUP?

Компания поставляет свою продукцию в 15 стран мира, среди клиентов концерна – свыше 7 000 хозяйств. Сейчас KOBLiK GROUP контролирует не менее 34% российского рынка по своим товарным группам, торговые представительства функционируют в 71 федеральном субъекте, дилерская сеть покрывает более 20 регионов страны.

Полную информацию о производимом оборудовании запрашивайте у дилера или производителя.

ООО "Алтайский мукомол"

Барнаул, ул. Чеглецова, 3а, офис 206

8 (3852) 58-47-01, 89059249933*KOBLiK GROUP ("Коблик Груп").

Реклама