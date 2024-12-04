50 историй успеха. На Алтае выпустили книгу о почетных гражданах
Презентация издания прошла в краевой библиотеке имени В.Я. Шишкова
04 декабря 2024, 11:20, ИА Амител
3 декабря в краевой библиотеке имени В.Я. Шишкова прошла торжественная презентация издания "Гордость Алтая – люди". В центре внимания оказались герои книг – почетные граждане Алтайского края. Присутствовали также представители краевой власти, депутаты регионального Заксобрания, члены редакционного совета и жители региона.
Идея создания книги нашла поддержку у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Он подчеркивает, что такие издания – хороший жизненный ориентир.
"Все мы понимаем ответственность, которая возложена на нашу страну сейчас. И каждый человек – и молодые люди, и те, кто постарше, – ищет примеры отношения к своей земле, к своему региону, своим родным и близким. И судьбы почетных граждан Алтайского края – самые яркие жизненные ориентиры. Огромное спасибо за то, что вы у нас есть!" – сказал глава региона.
Председатель АКЗС Александр Романенко напомнил, что в 2024 году отмечают 85-летие представительной власти и 30-летие законодательной власти в Алтайском крае. Он подчеркнул, что наряду с депутатами почетные граждане – яркие представители различных сфер, от науки и искусства до промышленности и сельского хозяйства, – выполняют свою важную роль в развитии региона.
"Вы – пример для каждого, мы ежедневно учимся у вас. И рассказать о ваших биографиях для будущих поколений считаем своим долгом", – отметил председатель Алтайского Заксобрания.
Книга "Гордость Алтая – люди" посвящена 50 почетным гражданам Алтайского края. Звание, учрежденное в 1997 году, присуждают за выдающиеся заслуги в труде, науке, искусстве и общественной жизни. Судьбы этих людей отражают богатую историю Алтая и всей страны.
Автор книги, писатель Сергей Тепляков отметил, что работа над изданием шла около года. Для создания очерков он встречался с героями книг, изучал архивы. Книга основана на уникальных материалах, которые ранее не публиковались.
Дизайн издания разработал известный алтайский дизайнер Алексей Шелепов.
На презентации почетные граждане получили первые экземпляры книги. Академик Геннадий Сакович выразил благодарность судьбе за то, что уже 65 лет живет на Алтае, который с годами становится ему все ближе. Он отметил, что в крае заложен большой потенциал для развития, и пожелал всем жителям региона трудиться и созидать.
Общественный деятель и почетный гражданин Надежда Ремнева сказала, что книга – это не просто дань памяти, это вклад в будущее. Мы будем помнить тех, кто уже ушел, но оставил след в истории.
Завершая встречу, почетный гражданин Виктор Красилов пожелал всем мирного неба над головой.
21:46:32 04-12-2024
зря тратят народные деньги.... кому это нужно?!