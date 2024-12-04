50 историй успеха. На Алтае выпустили книгу о почетных гражданах

Презентация издания прошла в краевой библиотеке имени В.Я. Шишкова

04 декабря 2024, 11:20, ИА Амител

Герои книги "Гордость Алтая – люди" подписывают издание / Фото: пресс-служба АКЗС

3 декабря в краевой библиотеке имени В.Я. Шишкова прошла торжественная презентация издания "Гордость Алтая – люди". В центре внимания оказались герои книг – почетные граждане Алтайского края. Присутствовали также представители краевой власти, депутаты регионального Заксобрания, члены редакционного совета и жители региона.

Идея создания книги нашла поддержку у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Он подчеркивает, что такие издания – хороший жизненный ориентир.

"Все мы понимаем ответственность, которая возложена на нашу страну сейчас. И каждый человек – и молодые люди, и те, кто постарше, – ищет примеры отношения к своей земле, к своему региону, своим родным и близким. И судьбы почетных граждан Алтайского края – самые яркие жизненные ориентиры. Огромное спасибо за то, что вы у нас есть!" – сказал глава региона.

Председатель АКЗС Александр Романенко напомнил, что в 2024 году отмечают 85-летие представительной власти и 30-летие законодательной власти в Алтайском крае. Он подчеркнул, что наряду с депутатами почетные граждане – яркие представители различных сфер, от науки и искусства до промышленности и сельского хозяйства, – выполняют свою важную роль в развитии региона.

"Вы – пример для каждого, мы ежедневно учимся у вас. И рассказать о ваших биографиях для будущих поколений считаем своим долгом", – отметил председатель Алтайского Заксобрания.

Книга "Гордость Алтая – люди" посвящена 50 почетным гражданам Алтайского края. Звание, учрежденное в 1997 году, присуждают за выдающиеся заслуги в труде, науке, искусстве и общественной жизни. Судьбы этих людей отражают богатую историю Алтая и всей страны.

Автор книги, писатель Сергей Тепляков отметил, что работа над изданием шла около года. Для создания очерков он встречался с героями книг, изучал архивы. Книга основана на уникальных материалах, которые ранее не публиковались.

Дизайн издания разработал известный алтайский дизайнер Алексей Шелепов.

Презентация книги "Гордость Алтая – люди" / Фото: пресс-служба АКЗС

На презентации почетные граждане получили первые экземпляры книги. Академик Геннадий Сакович выразил благодарность судьбе за то, что уже 65 лет живет на Алтае, который с годами становится ему все ближе. Он отметил, что в крае заложен большой потенциал для развития, и пожелал всем жителям региона трудиться и созидать.

Общественный деятель и почетный гражданин Надежда Ремнева сказала, что книга – это не просто дань памяти, это вклад в будущее. Мы будем помнить тех, кто уже ушел, но оставил след в истории.

Завершая встречу, почетный гражданин Виктор Красилов пожелал всем мирного неба над головой.