50% россиян желают знать доходы своих партнеров
Большинство ведут совместный бюджет
25 декабря 2024, 16:00, ИА Амител
53% россиян считают необходимым иметь представление о доходах своей второй половины, таковы данные опроса, проведенного ВТБ. Каждый четвертый участник исследования готов потратить более половины своей зарплаты на подарки родным, а 78% респондентов делят расходы на двоих и ведут бюджет совместно.
Отношение к финансам
Жители Санкт-Петербурга оказались более спокойными в отношении доходов партнера – 31% респондентов из этого города отметили, что им не важно, сколько зарабатывает их партнер. Тем не менее 49% опрошенных знают заработок своей половинки, а еще 46% – только примерный доход.
Совместный бюджет
Совместный бюджет характерен для большинства россиян: 78% опрошенных отметили, что ведут финансовые дела вместе. Треть семейных пар совместно оплачивают ипотеку и кредиты, а еще четверть респондентов берут это бремя лично на себя. 59% самостоятельно покрывают расходы на крупные покупки и поездки в отпуск.
Финансовые конфликты
Споры из-за денег в российских семьях встречаются нечасто: более 70% респондентов сообщили, что ссорятся по этому поводу редко или вообще избегают вопросов. Самыми спокойными оказались жители Уральского федерального округа (87%), а также Москвы, Московской области, Центрального, Южного и Сибирского округов (по 73%).
Расходы на другого
Четверть участников опроса могут направлять до половины своих доходов на траты любимому человеку, а 23% заявили, что готовы потратить даже больше.
"Для большинства россиян важно иметь реальное представление о заработке своего партнера. Такой подход помогает планировать совместные траты, взвешенно подходить к покупкам и ответственно планировать совместное будущее с финансовой точки зрения. Банки также способствуют такому осознанному подходу к общему бюджету: клиенты могут пользоваться совместными счетами, планировать траты, а также получать больше выгод и кешбэка, объединившись со своими близкими", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.
Исследование провели среди 1,5 тыс. респондентов из крупных городов с населением свыше 100 тыс. человек. На вопросы отвечали и семейные пары, и люди, находящиеся в отношениях вне брака.
16:17:55 25-12-2024
лишь бы написать вранье про русских
16:29:14 25-12-2024
Ксюша (16:17:55 25-12-2024) лишь бы написать вранье про русских... а кстати - у вас ЗП какая?
16:41:52 25-12-2024
Musik (16:29:14 25-12-2024) а кстати - у вас ЗП какая?... )))))))) Смешно!
16:54:18 25-12-2024
Марина (16:41:52 25-12-2024) )))))))) Смешно!... я вообще высокий голубоглазый подкачанный брунет.
а у вас какая ЗП?
17:16:58 25-12-2024
Марина (16:41:52 25-12-2024) )))))))) Смешно!...
Да в барнауле реально зарплаты ухохочшься. Но гонара у жителей столько, будто несметные тыщщи мильонов получают.
17:08:07 25-12-2024
Они всех партнеров учитывают?
16:25:34 26-12-2024
ещё больше хотят знать расходы