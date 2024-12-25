50% россиян желают знать доходы своих партнеров

Большинство ведут совместный бюджет

25 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

53% россиян считают необходимым иметь представление о доходах своей второй половины, таковы данные опроса, проведенного ВТБ. Каждый четвертый участник исследования готов потратить более половины своей зарплаты на подарки родным, а 78% респондентов делят расходы на двоих и ведут бюджет совместно.

Отношение к финансам

Жители Санкт-Петербурга оказались более спокойными в отношении доходов партнера – 31% респондентов из этого города отметили, что им не важно, сколько зарабатывает их партнер. Тем не менее 49% опрошенных знают заработок своей половинки, а еще 46% – только примерный доход.

Совместный бюджет

Совместный бюджет характерен для большинства россиян: 78% опрошенных отметили, что ведут финансовые дела вместе. Треть семейных пар совместно оплачивают ипотеку и кредиты, а еще четверть респондентов берут это бремя лично на себя. 59% самостоятельно покрывают расходы на крупные покупки и поездки в отпуск.

Финансовые конфликты

Споры из-за денег в российских семьях встречаются нечасто: более 70% респондентов сообщили, что ссорятся по этому поводу редко или вообще избегают вопросов. Самыми спокойными оказались жители Уральского федерального округа (87%), а также Москвы, Московской области, Центрального, Южного и Сибирского округов (по 73%).

Расходы на другого

Четверть участников опроса могут направлять до половины своих доходов на траты любимому человеку, а 23% заявили, что готовы потратить даже больше.

"Для большинства россиян важно иметь реальное представление о заработке своего партнера. Такой подход помогает планировать совместные траты, взвешенно подходить к покупкам и ответственно планировать совместное будущее с финансовой точки зрения. Банки также способствуют такому осознанному подходу к общему бюджету: клиенты могут пользоваться совместными счетами, планировать траты, а также получать больше выгод и кешбэка, объединившись со своими близкими", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Исследование провели среди 1,5 тыс. респондентов из крупных городов с населением свыше 100 тыс. человек. На вопросы отвечали и семейные пары, и люди, находящиеся в отношениях вне брака.