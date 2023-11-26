50% российских компаний запланировали повышение зарплат в 2024 году

На индексацию заработка рассчитывают 49% сотрудников

26 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

50% опрошенных представителей российских компаний заявили о том, что в 2024 году они планируют повысить зарплату сотрудникам в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

"Повышение или индексацию зарплат в ближайшее время планируют 50% опрошенных предприятий. <…> Что касается ожиданий сотрудников, то 49% рассчитывают на повышение или индексацию в 2024 году", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году о повышении зарплат говорили только 30% работодателей.

В опросе приняли участие более 1000 менеджеров по персоналу из разных компаний, которые представляют 244 населенных пункта по всей России.