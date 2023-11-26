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50% российских компаний запланировали повышение зарплат в 2024 году

На индексацию заработка рассчитывают 49% сотрудников

26 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

50% опрошенных представителей российских компаний заявили о том, что в 2024 году они планируют повысить зарплату сотрудникам в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

"Повышение или индексацию зарплат в ближайшее время планируют 50% опрошенных предприятий. <…> Что касается ожиданий сотрудников, то 49% рассчитывают на повышение или индексацию в 2024 году", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году о повышении зарплат говорили только 30% работодателей. 

В опросе приняли участие более 1000 менеджеров по персоналу из разных компаний, которые представляют 244 населенных пункта по всей России.

зарплаты

Комментарии 9

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Гость

16:47:18 26-11-2023

Вообще-то 100% обязаны повышать минимум на коэффициент инфляции. Читайте в ст. 134 Трудового кодекса РФ

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Олег

17:55:25 26-11-2023

70% сотрудников не будут работать за те же деньги.

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Гость

20:30:06 26-11-2023

Нам проиндексировали в октябре на 5%. Но инфляцию это, конечно, не компенсировало.

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Гость

21:54:47 26-11-2023

Путин обязан обеспечить повышение зарплат всем гражданам в России минимум на 50% тем кто не получает 60 000 рублей.Достаточно издеваться над народом и тружениками.

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Гость

07:13:01 27-11-2023

Думают, что СВО закончится. Хорошая новость

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Гость

08:24:05 27-11-2023

Гость (07:13:01 27-11-2023) Думают, что СВО закончится. Хорошая новость... Прекращайте пить, курить.

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Гость

09:19:16 27-11-2023

Говорить-то конечно будут. А вот сколько из говорилок это сделает?

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Гость

10:45:56 27-11-2023

Видимо работаю в тех 50%, где в 2024 зарплаты повышать и не планируют.

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гость

12:04:47 27-11-2023

Агласите весь список пожлса: кто намерен поднимать плату наемным рабочим?

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