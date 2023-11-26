50% российских компаний запланировали повышение зарплат в 2024 году
На индексацию заработка рассчитывают 49% сотрудников
26 ноября 2023, 16:15, ИА Амител
50% опрошенных представителей российских компаний заявили о том, что в 2024 году они планируют повысить зарплату сотрудникам в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса Superjob.
"Повышение или индексацию зарплат в ближайшее время планируют 50% опрошенных предприятий. <…> Что касается ожиданий сотрудников, то 49% рассчитывают на повышение или индексацию в 2024 году", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году о повышении зарплат говорили только 30% работодателей.
В опросе приняли участие более 1000 менеджеров по персоналу из разных компаний, которые представляют 244 населенных пункта по всей России.
16:47:18 26-11-2023
Вообще-то 100% обязаны повышать минимум на коэффициент инфляции. Читайте в ст. 134 Трудового кодекса РФ
17:55:25 26-11-2023
70% сотрудников не будут работать за те же деньги.
20:30:06 26-11-2023
Нам проиндексировали в октябре на 5%. Но инфляцию это, конечно, не компенсировало.
21:54:47 26-11-2023
Путин обязан обеспечить повышение зарплат всем гражданам в России минимум на 50% тем кто не получает 60 000 рублей.Достаточно издеваться над народом и тружениками.
07:13:01 27-11-2023
Думают, что СВО закончится. Хорошая новость
08:24:05 27-11-2023
Гость (07:13:01 27-11-2023) Думают, что СВО закончится. Хорошая новость... Прекращайте пить, курить.
09:19:16 27-11-2023
Говорить-то конечно будут. А вот сколько из говорилок это сделает?
10:45:56 27-11-2023
Видимо работаю в тех 50%, где в 2024 зарплаты повышать и не планируют.
12:04:47 27-11-2023
Агласите весь список пожлса: кто намерен поднимать плату наемным рабочим?