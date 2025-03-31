500 богатейших жителей Алтайского края заплатят НДФЛ по максимальной ставке в 2025 году

Для этого в год надо зарабатывать свыше 50 млн рублей

31 марта 2025, 10:08, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России с 2025 года начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ. В числе изменений в закон о налоговой системе вошли положения о пятиступенчатой шкале налогообложения физических лиц. Для граждан с годовым доходом выше 50 миллионов рублей НДФЛ составит 22%. Как рассказал в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев, таких людей в регионе не так и мало.

Ведомство рассматривало с Минфином вопросы планирования поступлений в краевой бюджет. Для этого изучались ранее представленные декларации, справки, а также сведения от банков о вкладах.

"По нашим оценкам, около 500 человек, возможно, достигнут максимальной шкалы налогообложения. Мы увидим точный показатель в следующем году, когда получим справки от работодателей, от банков, декларации. Около 1300 человек заплатят чуть меньше – от 18 до 22%", – сказал Легостаев.

Доход 50 миллионов в год – это выше 4,170 млн рублей в месяц. Лица с доходом от 20 до 50 миллионов в год будут платить 20%. С доходом от 5 до 20 млн – 18%. От 2,4 млн до 5 млн – по 15%. И для всех, кто получает в год меньше 2,4 млн, ставка сохранится на уровне 13%.

Отметим, что прогрессивная шкала применяется не ко всему доходу, а лишь к сумме, превышающей порог. Кроме того, ставка будет меняться в течение года, когда будет изменяться сумма дохода за текущий год.