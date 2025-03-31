500 богатейших жителей Алтайского края заплатят НДФЛ по максимальной ставке в 2025 году
Для этого в год надо зарабатывать свыше 50 млн рублей
31 марта 2025, 10:08, ИА Амител
В России с 2025 года начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ. В числе изменений в закон о налоговой системе вошли положения о пятиступенчатой шкале налогообложения физических лиц. Для граждан с годовым доходом выше 50 миллионов рублей НДФЛ составит 22%. Как рассказал в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев, таких людей в регионе не так и мало.
Ведомство рассматривало с Минфином вопросы планирования поступлений в краевой бюджет. Для этого изучались ранее представленные декларации, справки, а также сведения от банков о вкладах.
"По нашим оценкам, около 500 человек, возможно, достигнут максимальной шкалы налогообложения. Мы увидим точный показатель в следующем году, когда получим справки от работодателей, от банков, декларации. Около 1300 человек заплатят чуть меньше – от 18 до 22%", – сказал Легостаев.
Доход 50 миллионов в год – это выше 4,170 млн рублей в месяц. Лица с доходом от 20 до 50 миллионов в год будут платить 20%. С доходом от 5 до 20 млн – 18%. От 2,4 млн до 5 млн – по 15%. И для всех, кто получает в год меньше 2,4 млн, ставка сохранится на уровне 13%.
Отметим, что прогрессивная шкала применяется не ко всему доходу, а лишь к сумме, превышающей порог. Кроме того, ставка будет меняться в течение года, когда будет изменяться сумма дохода за текущий год.
10:10:24 31-03-2025
- предъявите весь список, пожалуйста. я не вошел ли?
10:16:02 31-03-2025
- "500 богатейших жителей Алтайского края заплатят НДФЛ по максимальной ставке в 2025 году" ==== Для них это слабый укус комара, отобью за несколько часов.
12:09:25 31-03-2025
Гость (10:16:02 31-03-2025) - "500 богатейших жителей Алтайского края заплатят НДФЛ по м... Вы бы хотели, чтобы они 100% платили?
14:11:34 31-03-2025
Гость (12:09:25 31-03-2025) Вы бы хотели, чтобы они 100% платили?... 💯 х2
12:29:49 31-03-2025
40% необходим налог... Время в стране тяжелое.. Помочь надо. Не думаю что они будут против помощи отечеству.
13:06:28 31-03-2025
2,4 млн в год- это 200тыс в месяц.
это почти в 6 раз больше, чем получает большинство жителей АК.
почему нижняя граница так высоко, кто установил эту сумму? в нее укладывается депутатская зарплата?
14:15:04 31-03-2025
Элен без ребят (13:06:28 31-03-2025) 2,4 млн в год- это 200тыс в месяц. это почти в 6 раз бол... года через 2 года будете спрашивать почему так низко, когда 15% большинство будет платить
13:35:25 31-03-2025
Декларации через год, но налоговая уже считает барыши по воде вилами