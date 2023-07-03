500-метровая машина: KAMSS представил на "Дне поля" новую и проверенную агротехнику

Российская компания организовала большую выставку техники на масштабном сельскохозяйственном форуме

03 июля 2023, 08:15, ИА Амител LjN8JvbnY

Дождевальная машина / Фото: KAMSS

Сельскохозяйственная техника германского производителя DEUTZ-FAHR*, дождевальные машины российского производства AquaField*, почвообрабатывающая техника греческой компании SIPTEC*, колесные системы "АгроКолеса Белогорья", навигационные системы японской компании Topсon*, минеральное моторное масло под собственным брендом – все это и не только на масштабном форуме "День сибирского поля – 2023" представила Группа компаний KAMSS*. И, да, о машине в 500 метров – это не шутка. Именно такая длина у дождевальной техники от AquaField (а максимальная вообще 750 метров), поставками которой теперь занимается KAMSS. Чем хороша такая машина и как компания обеспечивает ее поставки в это непростое время – читайте в материале amic.ru.

Раскрыть урожайный потенциал

Как бы ни менялась геополитическая ситуация, KAMSS продолжает работать только с проверенными и надежными иностранными поставщиками. Такими, которые придерживаются той же идеологии, что и KAMSS, – обеспечить сельхозпроизводителей современной и надежной сельскохозяйственной техникой, которая облегчит их работу и максимизирует производительность.

А потому компания и ее партнеры предлагают комплексный подход к земледелию – от поставок сельскохозяйственной техники и других компонентов для агропромышленности до запуска оборудования, полного сопровождения, гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Это не отдельные сельскохозяйственные орудия, это целые технологии ведения хозяйства. Причем во многом инновационные. Некоторые из них представили и на "Дне поля".

"Для нас участие в выставке это не только возможность найти новых партнеров, но и площадка, чтобы продемонстрировать свою технику, показать, что мы развиваемся, и нам есть чем гордиться", – рассказал внимательно разглядывающему новенький комбайн DEUTZ-FAHR журналисту amic.ru руководитель направления "Сельхозтехника" группы компаний KAMSS Станислав Муравлев.

Кстати, сразу два таких комбайна, а еще три дисковые бороны SIPTEC забронировали для покупки практически в самом начале работы выставки буквально на глазах корреспондента.





































































KAMSS на "Дне поля" / Фото компании

Большой выбор техники

Итак, собственно о технике. Российское производственно-сервисное предприятие KAMSS предоставляет всевозможные виды аграрной техники (и не только, еще здесь уже почти 25 лет обеспечивают потребности предприятий горнодобывающей, нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей экономики). Но на форум привезли самые топовые модели.

Дождевальная машина AquaField

Машина российского производства отлично подходит под наш климат и непредсказуемые погодные условия. Управляемая всего одним человеком, она позволяет эффективно орошать большую площадь с минимальными потерями воды. KAMSS совсем недавно занялись реализацией этой модели, а продали уже 12 штук.

Кстати, ее можно приобрести в рамках госпрограмм субсидирования, а еще этот производитель входит в профильную программу Минпромторга.

Геопространственные решения TOPCON

Программные решения и прецизионное измерительное оборудование совместно с японской компанией Topcon обеспечивают руководителям и полевым работникам надежную связь с удобными программными решениями и оборудованием, начиная от замысла до завершения проекта, обеспечивая повышение производительности как в поле, так и в офисе.

Тракторы и комбайны DEUTZ-FAHR

Надежные машины этого немецкого производителя давно заработали себе хорошую репутацию на российских полях. Это качественная техника, обеспечивающая высокую производительность работы.

Шины и диски "АгроКолеса Белогорья"

Совместно с этим партнером KAMSS поставляет аграриям любые виды колес (даже по эскизу клиента) под любой вид транспорта. Это надежные и проверенные временем колеса.

Бороны, культиваторы, рыхлители SIPTEC

Это один из лидеров среди мировых производителей сельхозтехники, на рынке уже более 50 лет. Российские заказчики ценят бороны, культиваторы, рыхлители и другую технику SIPTEC за ее надежность, простоту в эксплуатации и экономическую эффективность.

Сервис 24/7

С поставкой иностранной техники и запчастей никаких проблем нет, заверил Станислав Муравлев. И добавил, что сейчас аграрии ориентируются уже не столько на самого производителя, сколько на гарантийное и постгарантийное обслуживание и сервис. Все это в компании KAMSS на самом высоком уровне.

"Мы оказываем всем клиентам 100% техническую и сервисную поддержку, у нас большие склады запасных частей и расходных материалов. Много чего есть в наличии, а если нет – привезем, все возможности и договоренности у нас есть. И мы оказываем сервис 24/7, оперативно реагируем на запросы партнеров и клиентов", – подчеркнул Муравлев.

Сервисные службы есть во всех 29 городах присутствия компании. В том числе и в Барнауле.

ООО "КАМСС"

Новокузнецкий район, п/ст. Тальжино, ул. Советская, 1а

+7 (3843) 99-35-55

nvkz@kamss.net

kamss.ru* KAMSS ("КАМСС"), DEUTZ-FAHR ("Дойц-Фар"), SIPTEC ("Сиптек"), Topсon ("Топкон"), AquaField ("Аквафильд").

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