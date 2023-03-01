Скоро артист отметит своё 50-летие

01 марта 2023, 16:14, ИА Амител

Антон Кирков / Фото: театр драмы

8 марта 2023 года заслуженному артисту России Антону Киркову исполняется 50. Алтайский театр драмы, где он давно работает, приглашает зрителей на юбилейный вечер артиста "50/50", сообщили в пресс-службе театра.

Название предстоящего вечера отсылает к известному выражению "пятьдесят на пятьдесят", что означает "половина на половину", сосуществование двух противоположных начал, ту самую золотую середину, которая и приводит жизнь в равновесие, и заставляет меняться. Главный герой действия – артист Антон Кирков, который большую часть своего полувека, 31 год, служит в театре. А учитывая, что Антон из артистической семьи, можно сказать, что и родом из театра.

Вечер будет состоять из двух частей. Первая, жизнеописательная, поставлена по автобиографии, написанной самим юбиляром. Детство, первое удивление, театральные родители, путь в профессию. Судьбоносная встреча, когда театр "случился" уже навсегда, первые роли, партнёры.

О Киркове не только расскажут, но и сыграют его. Кирков-персонаж и реальный Антон Кирков будут существовать параллельно в монологах-воспоминаниях, диалогах с персонажами пьес и коллегами-артистами.

Вторая часть будет выдержана в жанре театрального капустника с дружескими поздравлениями и официальными чествованиями.

















Антон Кирков / Фото: театр драмы

За постановку праздничного вечера отвечает артист Виктор Осипов.

"Мы готовим представление как подарок для Антона. Но на самом деле это даже больше подарок для меня и, думаю, для всех артистов театра. Антон настолько открытый и жизнерадостный человек, душа и лицо нашего театра, что рассказывать о нём, придумывать что-то вместе с ним – уже праздник", – рассказал он.

Антон Кирков родился 8 марта 1973 года в Барнауле в семье артиста Анатолия Киркова и художницы по свету Нины Кирковой. Окончил Барнаульское музыкальное училище по специальности "Актёр драматического театра" в 1992 году (курс В.И. Шабалина и Г.В. Старкова). Творческую деятельность начал в Молодёжном театре Алтая. В труппе краевого театра драмы с 2006 года, где воплотил почти 60 образов, – в том числе образующие классику русской и мировой литературы: Треплева, Андрея Прозорова, Гильденстерна, Петруччо, Яго и Деметрия, Макмэрфи, Томского, Обольянинова. Сегодня он выходит на сцену АКТД в 20 спектаклях в ролях Свирида Голохвастова в комедии "За двумя зайцами", пьяницы-философа Пашкина ("Два ангела, четыре человека"), героя-космонавта Сергея Лысова, бывшего школьного "лошка" ("Космоса"), лиричного шоферюги Сергея Духанина ("И разыгрались же кони в поле", рассказ "Сапожки"), благородного вора Валерия ("Интуиция"), провинциального мечтателя Городничего ("Ревизора"), интеллигента-демагога Аристарха Доминиковича Гранд-Скубик и многих других.

КАУ "Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина

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