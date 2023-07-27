53 км — не предел. Зачем люди бегают марафоны и как это изменило их жизнь
Истории тренера Юрия Клопцова и маркетолога Татьяны Бондаревой, которые не представляют своей жизни без постоянного движения
27 июля 2023, 09:45, ИА Амител
Сегодня в Барнауле настоящий бум интереса к любительскому бегу, и кажется, что им занимаются все вокруг: на стадионах, в лесу или парках. Причем большинство бегает не ради красивой фигуры, а для ощущения свободы и гармонии с самим собой. В новом выпуске "Переговорки" известный барнаульский легкоатлет Юрий Клопцов и спортсмен-любитель Татьяна Бондарева рассказали, что заставляет их за раз пробегать 20, 30 или даже 53 километра. А еще Юрий и Татьяна объяснили, что любой марафон начинается с прогулки по улице, а также почему они могут есть пирожные или жареное мясо и не думать о фигуре.
Кто в "Переговорке"
Юрий Клопцов. Известный алтайский легкоатлет. Специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями. Выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Выиграл бронзовую медаль Универсиады в Кванджу в 2015 году. Летом 2021 года в качестве лидера вместе с Александром Костиным стал бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио. Там Александр установил личный рекорд, преодолев дистанцию 5000 метров за 14 минут 37,42 секунды.
Татьяна Бондарева. Директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн, спортсмен-любитель, ультрамарафонец, участница трейловых и шоссейных стартов.01:42 Почему бег – это круто и где в Барнауле им можно заниматься. Юрий Клопцов уверен, что любая физическая нагрузка полезна для тела.
04:18 Бегать по паркам и тротуарам в последние годы стало модно. Оказывается, что это не из-за американских фильмов. В советские годы в стране уже был культ бега.
05:15 Как несколько кругов по школьному стадиону могут изменить жизнь.
12:24 Чтобы начать заниматься бегом – предварительно нужно много ходить. Однако чтобы пробежать марафон, необходимо заниматься у профессионального тренера три раза в неделю.
14:30 А можно ли бегать, если у вас давление и высокий пульс? Юрий Клопцов объясняет, почему тело иногда обманывает человека, а бегать рекомендуют (только очень осторожно) даже после инфаркта.
18:02 Действительно ли, что во время марафона спортсмены мечтают о пицце, жареных куриных крылышках и чипсах?
19:42 Юрий Клопцов объясняет, сколько стоят его кроссовки, и просит не рассказывать об этом своей жене.
21:55 О чем думают спортсмены-любители во время многочасовых марафонов и почему им не рекомендуется слушать аудиокниги.
24:06 Как совмещать работу и бег? Таня Бондарева рассказывает, сколько денег она тратит на любимое хобби.
28:42 Если заниматься бегом, то можно дружить с углеводами и есть все подряд. Даже пирожные утром. Тогда у вас будет такая же красивая фигура, как у Татьяны Бондаревой.
31:05 Какие соревнования для любителей проходят на Алтае.
32:32 Юрий рассказывает, чем отличается профессиональный бегун от любителя. Легкоатлет мечтает не о марафонах, а выступить на Паралимпиаде в Пекине в 2024 году в качестве лидера вместе Александром Костиным.
33:15 За бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио Юрий купил квартиру. Это был хороший стимул заниматься спортом.
11:17:26 27-07-2023
Очень вдохновляющее видео! Невероятно харизматичные ребята!
12:41:55 27-07-2023
Очень хочется регулярный подкаст про спорт в Барнауле
15:40:06 27-07-2023
Не надо забывать, что кому-то бег может быть прямо противопоказан, что у кого-то природные данные таковы, что хоть затренируйся, результат может быть минимален, ибо развивать можно только то, что есть. В последние советские годы, несмотря на почти полное отсутствие нормальной обуви, бег был на порядок, а то и на два популярнее, нежели теперь. В каждом мало-мальски небольшом городке (а уж в больших по нескольку) был свой клуб, и этот клуб проводил свои старты. А участие в марафоне было очень престижным. Организовывать их толком не умели, даже в столицах, но на старт выходили тысячи. Сегодня и близко такого нет, теперь бегают по лужам, грязи, камням (трейлы), в гору (скайраннинг) и так далее. А по дорожкам стадиона практически одни спортсмены. На школьных же бабушки бродят с палками в обе стороны и поперёк. Наша трасса здоровья превращается понемногу в место для выгула собак. Велосипед сегодня популярнее. А вот где на нём катать - вопрос!
13:30:47 28-07-2023
У женщин стайеров фигуру красивой ну никак не назовешь.