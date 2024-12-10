55 общественных зон благоустроят в Алтайском крае в 2025 году по новому нацпроекту

Их также выбирали народным голосованием

10 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Благоустройство в Алтайском крае по нацпроекту / Фото: altairegion22.ru

В 2025 году в России стартует новый национальный проект "Инфраструктура для жизни", в составе которого появится специализированный федеральный проект по благоустройству общественных пространств. О том, как он будет реализовываться и что в регионе сделано по нацпроекту "Жилье и городская среда", в рамках интернет-форума на сайте правительства рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

По словам главы ведомства, в этом году по всей стране завершилось действие нацпроекта "Жилье и городская среда". В регионе его реализовывали с 2019 года. За этот период здесь обустроено в общей сложности более 1,3 тыс. территорий: 321 общественное пространство и чуть более одной тысячи дворов. Только в 2024 году в регионе обновили 55 общественных территорий и 78 дворовых пространств.

Работы продолжатся уже в рамках нового национального проекта.

"Весной 2024 года было проведено голосование за выбор приоритетных объектов благоустройства на 2025 год. По результатам голосования выбрано 55 общественных территорий в 42 муниципальных образованиях края. Их благоустройство обязательно будет выполнено", – подчеркнул министр.

Кроме того, в следующем году новые общественные пространства получат Бийск, Заринск и Змеиногорск, но не только по нацпроекту, но и дополнительно, благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, организатором которого выступает Минстрой России.

Например, Змеиногорск победил в номинации "Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек" и получит средства на создание общественного пространства границах ул. Семипалатинской, ул. Щорса, ул. Шумакова и территории Мемориального комплекса. Там обустроят ярмарочную "Пряничную" площадь, амфитеатр, пешеходное пространство с арт-объектами и зонами отдыха, зелеными уголками, детской игровой зоной и спортивными модулями. В целом все три алтайских города получат из федерального бюджета более 264 млн рублей.

"Это здорово, что мы все больше выходим за рамки только программных, плановых мероприятий, а у органов местного самоуправления растет мастерство и компетенция в вопросах благоустройства, благодаря чему удается достичь таких результатов", – добавил Иван Гилев.

Благоустройство в Алтайском крае по нацпроекту / Фото предоставлено пресс-службой алтайского Минстроя