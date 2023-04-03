6 апреля до +20. Когда за резким потеплением в Алтайский край придёт похолодание?

Среда станет самым тёплым днём на этой неделе, а затем в крае похолодает, пойдут дожди и мокрый снег

03 апреля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: Ruisen Chen / unsplash.com

В период с 4 по 6 апреля в Алтайском крае сохранится спокойная и без осадков погода. Ночные температуры будут отрицательными: ожидается от -1 до -6 градусов, местами во вторник и среду столбики термометров опустятся до -12°С. Об этом amic.ru сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Днём 4 и 5 апреля в крае ожидается от +4 до +11°С. Местами по югу и западу воздух прогреется до +15...+17 градусов. А самым тёплым на этой неделе станет 6 апреля. По краю температура воздуха поднимется до +10...+15°С, а по югу – до +20°С", – рассказала синоптик.

Однако уже 7 апреля в северных районах в конце дня ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит -1...+4°С, днём – от +6...+11 градусов.

8 апреля с прохождением холодного фронта северного циклона местами пройдут дожди переходящие в мокрый снег. Днём температура воздуха понизится до +1...+6 градусов.