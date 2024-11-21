6 млн рублей, сертификаты и автомобиль. "Пятерочка" запустила новогоднюю акцию

Жители Алтайского края могут купить готовые блюда на праздничный стол и выиграть ценные призы

21 ноября 2024, 17:10, ИА Амител erid: LjN8Kawkz

Новогодний стол / Фото: timolina / freepik.com

В преддверии Нового года торговая сеть "Пятерочка" подготовила для покупателей масштабную акцию "Накрывайте на стол и выигрывайте призы!", которая продлится с 19 ноября по 31 декабря 2024 года по всей России. Она порадует не только обилием вкусных блюд, но и щедрыми подарками (их более 800), включая 6 млн рублей и автомобиль.

Новогодний стол без хлопот

Новый год – время волшебства, семейных встреч и, конечно же, вкусного стола. "Пятерочка" понимает, что современный человек ценит свое время и предлагает готовые решения для праздничного меню – от изысканных закусок и салатов до ароматных горячих блюд. Все они приготовлены из свежих, качественных продуктов.

Остается только добавить цитрусовых, любимые напитки и праздничное настроение – и новогодний стол готов.

Автомобиль и другие ценные призы

В ходе новогодней акции покупатели могут участвовать в еженедельных розыгрышах призов за покупки в магазинах сети или онлайн, а также за покупку товаров-партнеров и выполнение заданий в личном кабинете.

Вот что вы можете получить, используя карту X5 Club* при покупке готовых блюд:

сертификат на 4 000 рублей в "Пятерочку" (всего 600 штук) – при покупке от 200 рублей;

сертификат на 10 000 рублей в популярный интернет-магазин (60 штук) – при покупке от 400 рублей;

автомобиль – нужно накопить чеки на сумму от 2 000 рублей за весь период акции.

При покупке товаров на сумму от 600 рублей с картой "Х5 Клуб" участники получают шанс выиграть 1 млн рублей каждую неделю, а также комбинированные сертификаты на 50 000 рублей для всей семьи в магазинах бытовой техники, косметики, товаров для ремонта и домашнего уюта.

Для участия в розыгрыше необходимо активировать акцию на сайте actions.5ka.ru.

Новогодний парк развлечений в мобильном приложении

"Пятерочка" предлагает покупателям еще один способ получить подарки – создать свой собственный новогодний парк развлечений в мобильном приложении.

Игра состоит из 60 уровней, на которых вас ждут увлекательные задания и возможность заработать виртуальную валюту. Заработанные монеты можно потратить на открытие и улучшение элементов парка.

Каждый день будут доступны три попытки в игре. Также дополнительные попытки можно получить за покупки от 600 рублей и приобретение товаров партнеров. А еще – за обмен апельсинок по карте лояльности Х5 Club.

Развивая парк развлечений и проходя все уровни игры, вы сможете принять участие в розыгрыше призов.

*X5 Club ("Икс5 Клаб")

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

ООО "Агроторг"

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