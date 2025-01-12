60-летний мужчина погиб при пожаре из-за перекала печи в Алтайском крае

Сначала загорелась баня, а после огонь распространился на рядом стоящий жилой дом

12 января 2025, 13:25, ИА Амител

Пожар в Макарьевке / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Мужчина погиб при пожаре в частном жилом доме в селе Макарьевка Алтайского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что сначала загорелась баня, а после огонь распространился на рядом стоящий жилой дом. В результате пламя охватило площадь 45 квадратных метров.

"В результате отравления продуктами горения погиб мужчина возрастом около 60 лет. Возможная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи (перекал печи)", – заявили в пресс-службе.

На месте происшествия работали четыре специалиста МЧС России, две единицы специальной техники. В ведомстве напомнили, что в зимнее время печам следует уделять особое внимание.