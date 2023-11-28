Томенко рассказал, сколько зданий восстановили после разрушительного урагана на Алтае

На некоторых объектах работы продолжаются, в остальных случаях идут подготовительные мероприятия

28 ноября 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: Управление ГП РФ по СВО

В Алтайском крае продолжаются ремонты зданий, пострадавших от урагана в середине ноября. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко, среди них было около 180 образовательных учреждений. По итогам прошлой недели 65 объектов в девяти муниципалитетах были полностью восстановлены.

Еще на 25 объектах работы продолжаются. Как рассказала министр образования и науки Светлана Павловна Говорухина, в остальных случаях идут подготовительные мероприятия – согласовываются сметы, урегулируются вопросы финансирования, приобретаются материалы и подбираются подрядчики.

"На сегодняшний день на дистант ушла только школа в селе Зональном. Еще несколько школ края перевели классы во временно приспособленные помещения – пока ведутся восстановительные работы", – добавил глава региона.Томенко напомнил, что задача во всех случаях одна – сделать все в максимально короткие сроки и при этом обеспечить качество. Взаимодействие всех уровней власти организовано, подчеркнул губернатор.