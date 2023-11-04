Магнитуда могла достигать отметки 6,4

04 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По меньшей мере 69 человек погибли, еще десятки пострадали в результате землетрясения в Непале, пишет Associated Press.

По информации местных властей, число жертв может возрасти, так как связь со многими местами прервана. Спасатели ведут поиски в горных деревнях.

Землетрясение произошло в ночь на 4 ноября на границе Индии и Непала. По данным Геологической службы США, предварительная магнитуда землетрясения составила 5,6. Немецкий исследовательский центр геонаук оценил ее в 6,2, а Индийский сейсмологический центр – в 6,4, отмечает РБК.