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7 человек погибло и 54 пострадало в ДТП за неделю в Алтайском крае

В общей сложности сотрудники ГИБДД за минувшие семь дней выявили 5769 нарушений ПДД

04 марта 2024, 09:35, ИА Амител

Разбитая машина / Фото: unsplash.com
Разбитая машина / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 42 ДТП, в которых погибло 7 человек и 52 взрослых и 2 ребенка пострадали.

Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречную полосу и  несоответствие скорости условиям движения.

В общей сложности с 26 февраля по 3 марта в крае выявили 5769 нарушений ПДД. 132 водителя при этом были пьяны, а 21 из них сел за руль в таком виде повторно.

ДТП Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

10:01:51 04-03-2024

Очень редко вижу экипажи ДПС на дороге. Меня года два уже не тормозили для проверки. Камеры фиксации конечно выгодны для бюджета, но они не поймают пьяных и водителей без прав.

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Жора

11:38:55 04-03-2024

Гость (10:01:51 04-03-2024) Очень редко вижу экипажи ДПС на дороге. Меня года два уже не... так сам то подъедь, проверься.

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Гость

10:29:25 04-03-2024

Камеры в основном не для бюджета, а для их хозяев выгодные

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Гость

11:55:47 04-03-2024

А уважаемый АМИК, может узнать и обнародовать информацию, сколько всего камер фиксации нарушений ПДД в Алтайском крае и сколько из них принадлежит бюджету, а сколько частным лицам и кому? Не буду удивлен тому факту, что высокопоставленные сотрудники ГАИ, в том числе и бывшие, причастны к этому "весёлому бизнесу"

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