7 человек погибло и 54 пострадало в ДТП за неделю в Алтайском крае
В общей сложности сотрудники ГИБДД за минувшие семь дней выявили 5769 нарушений ПДД
04 марта 2024, 09:35, ИА Амител
Разбитая машина / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 42 ДТП, в которых погибло 7 человек и 52 взрослых и 2 ребенка пострадали.
Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречную полосу и несоответствие скорости условиям движения.
В общей сложности с 26 февраля по 3 марта в крае выявили 5769 нарушений ПДД. 132 водителя при этом были пьяны, а 21 из них сел за руль в таком виде повторно.
10:01:51 04-03-2024
Очень редко вижу экипажи ДПС на дороге. Меня года два уже не тормозили для проверки. Камеры фиксации конечно выгодны для бюджета, но они не поймают пьяных и водителей без прав.
11:38:55 04-03-2024
Гость (10:01:51 04-03-2024) Очень редко вижу экипажи ДПС на дороге. Меня года два уже не... так сам то подъедь, проверься.
10:29:25 04-03-2024
Камеры в основном не для бюджета, а для их хозяев выгодные
11:55:47 04-03-2024
А уважаемый АМИК, может узнать и обнародовать информацию, сколько всего камер фиксации нарушений ПДД в Алтайском крае и сколько из них принадлежит бюджету, а сколько частным лицам и кому? Не буду удивлен тому факту, что высокопоставленные сотрудники ГАИ, в том числе и бывшие, причастны к этому "весёлому бизнесу"