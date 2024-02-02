7 человек пострадали на дорогах Алтайского края в первый день февраля
За минувшие сутки в регионе зафиксировали 901 нарушение ПДД
02 февраля 2024, 09:31, ИА Амител
Сотрудник ДПС / Фото: 63.мвд.рф.
В Алтайском крае за 1 февраля зафиксировали шесть ДТП, в которых пострадали пять взрослых и два ребенка. Об этом сообщили в ГИБДД региона.
Основными причинами этих аварий стали несоответствие скорости условиям движения, несоблюдение дистанции, бокового интервала и очередности проезда.
Также за сутки выявили 901 нарушение ПДД. 15 водителей при этом были пьяны, а трое из них сели за руль в таком виде повторно.
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