7 человек пострадали на дорогах Алтайского края в первый день февраля

За минувшие сутки в регионе зафиксировали 901 нарушение ПДД

02 февраля 2024, 09:31, ИА Амител

Сотрудник ДПС / Фото: 63.мвд.рф.

В Алтайском крае за 1 февраля зафиксировали шесть ДТП, в которых пострадали пять взрослых и два ребенка. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

Основными причинами этих аварий стали несоответствие скорости условиям движения, несоблюдение дистанции, бокового интервала и очередности проезда.

Также за сутки выявили 901 нарушение ПДД. 15 водителей при этом были пьяны, а трое из них сели за руль в таком виде повторно.