7-летний мальчик выпал из автобуса на Алтае
Ребенок пострадал
19 января 2024, 16:40, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
В Горно-Алтайске 7-летний мальчик пострадал при падении из маршрутного автобуса, сообщили в МВД Республики Алтай.
Происшествие случилось 18 января около 07:25 в районе остановки "Автовокзал".
61-летний шофер ПАЗа при высадке пассажиров не убедился, что все вышли из салона, и тронулся, закрыв заднюю дверь. В результате ребенок оказался ею зажат, а затем упал на дорогу.
Впоследствии мать отвела пострадавшего сына в больницу, чтобы ему оказали медпомощь. Полицейские проводят административное расследование.
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