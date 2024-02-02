70-летний водитель "Опеля" сбил женщину на Алтае

Автомобилист не пропустил пешехода на переходе

02 февраля 2024, 18:40, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: 04.мвд.рф

70-летний житель Маймы сбил односельчанку в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 2 февраля около 07:50 в районе остановки "Нефтебаза". Мужчина ехал на Opel Monterey и сбил женщину на пешеходном переходе.

37-летняя пострадавшая обращалась за помощью в больницу, но госпитализация ей не потребовалась. В отношении автомобилиста составили административный протокол по статье о непредоставлении преимущества пешеходу.