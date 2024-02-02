70-летний водитель "Опеля" сбил женщину на Алтае
Автомобилист не пропустил пешехода на переходе
02 февраля 2024, 18:40, ИА Амител
ДТП в Горно-Алтайске / Фото: 04.мвд.рф
70-летний житель Маймы сбил односельчанку в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 2 февраля около 07:50 в районе остановки "Нефтебаза". Мужчина ехал на Opel Monterey и сбил женщину на пешеходном переходе.
37-летняя пострадавшая обращалась за помощью в больницу, но госпитализация ей не потребовалась. В отношении автомобилиста составили административный протокол по статье о непредоставлении преимущества пешеходу.
19:51:02 02-02-2024
пора права забирать после 65
22:11:34 02-02-2024
Как говорил Фоменко - "Когда я получил права я стал внимательнее переходить дорогу"... А вообще раньше нас в детстве учили - подошел посмотрел налево, направо если пропускают - переходи... А сейчас неглядя бегут бегут под машину иногда прям как специально стараются успеть(