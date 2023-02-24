Здание построили в 1953 году и до 2018 года в нём принимали пациентов

24 февраля 2023, 09:25, ИА Амител

Поликлиника на ул. Маяковского,8 / Фото: Яндекс Карты

В барнаульском микрорайоне Восточном продали 70-летнее здание поликлиники. Его реализовали в рамках приватизации городского имущества. Объект находится в полуразрушенном состоянии: здание признано аварийным и не используется с 2018 года.

Общая площадь поликлиники составляет 787,8 квадратных метров. Корпус расположен на ул. Маяковского, 8. Участок находится в охранной зоне инженерных коммуникаций. На поликлинику также установлен постоянный сервитут для беспрепятственного доступа к элеваторному узлу, находящемуся в пристрое нежилого здания.

Ранее в здании находилось отделение детской поликлиники № 2 при первой горбольнице. Однако в конце 2018 года поликлинику закрыли: в краевом Минздраве объяснили, что из-за аварийного состояния объекта находиться в нем опасно, а капитально ремонтировать нецелесообразно.

Впрочем, это не помешало властям выставить объект на торги и продать: за 5,2 млн рублей строение и участок купила компания "Алтай медика групп". Она известная тем, что производит подгузники. Как предприятие намерено использовать заброшенное здание, пока неизвестно.