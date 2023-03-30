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700 тысяч рублей взыскала жительница Барнаула за стерилизацию без её согласия

О проведённой процедуре горожанка узнала только в суде

30 марта 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула добилась компенсации морального вреда за стерилизацию без её согласия, сообщает "Банкфакс".

В 2019 году Ирине Сартаковой сделали кесарево сечение в краевом клиническом центре охраны материнства и детства. После этого у неё начали гноиться швы, а когда лечение не помогло и её состояние ухудшилось, женщина обратилась за помощью к хирургу в платную клинику.

В марте 2021 года женщина подала в суд на медиков краевого центра. На заседании она узнала от врачей, что ей провели не только кесарево, но и стерилизовали, несмотря на письменный отказ от процедуры. При этом во время выписки указать это якобы забыли. 

Женщина настаивала на компенсации 3,5 млн рублей, но ей отказали. При очередном рассмотрении дела иск удовлетворили, но уменьшили сумму до 700 тысяч. Медучреждение оштрафовали на 350 тысяч.

Комментарии 42

  • ну значит врачи посчитали что ей не нужно больше рожать им виднее
    30 марта, Гость   Ответить
  • не понятно, стерилизация была необходима по жизненным показаниям или врачи "из хулиганских побуждений" это сделали? есть ли еще дети у женщины?
    30 марта, Гость   Ответить
  • может чисто случайно? рука дрогнула
    30 марта, Гость   Ответить
  • Вероятно оперировал неуч, сделал много ошибок при операции и это пришлось скрыть. Поэтому и долгое нагноение было, что разворотили там все.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Видимо много детей, и пособие
    30 марта, Гость   Ответить
  • Если она их таскает как кошка и ничего более дать им не может, в Советское время так точно решали вопросы. Без всяких перинатальных работали, выживали только сильные. А уродство и отклонение убирали, что бы не было в обществе подобных. Ну не говорили-а зачем? А сейчас и выходят и спасут а потом инвалидность на всю жизнь, и эти для получения пособий в очереди уже.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Может ли быть случайной, к примеру, эктомия глаза???? Очевидно, что скрывали следы преступления! Женщина устно и письменно отказалась. Что тут непонятного??? Оставить женщину намеренно бесплодной без шанса родить - это преступление. Кроме того, работали мясники, которые даже не удосужились обработать раны и не помогли выздоровлению. Эти мясники должны сидеть, а не отдалаттся штрафами и выговорами. Без возможности медицинской практики в дальнейшем!!!
    30 марта, Гость   Ответить
  • А КАК ТО НЕ ПОНЯТНО ЗАЧЕМ СДЕЛАЛИ? И БЕЗ СОГЛАСИЯ?
    30 марта, Гость   Ответить
  • перестаньте тут орать КАПСОМ, ну сделали и сделали обратно не вернуть
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, дурак. Тебе яйца отрежут без предупреждения, тоже защищать будешь???
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вот ты идиот... написано же "женщина обратилась за помощью к хирургу в платную клинику". ты считаешь это низкой социальной ответственностью? откуда у "бомжихи" деньги на платную?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Где папашка этих детей? Почему его не стерилизовали?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Чтото здесь не так
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, без согласия пациента не имеют прав ..
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, 20 лет назад я судилась с роддомом по этой же причине и ничего не добилась..Не уволили врачей
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, какие все умные,наверное отучились в мёд вузе,прошли ординатуру,сразу на операции встали,ручонки золотые.Каждые пять лет подтвердили своё право на работу,чуть не каждый месяц сдавали экзамены на рабочем месте. Бросали семьи,детей,жили на работе,когда сложный пациент,таскали домой истории болезни,потому что на работе времени нет заполнять .
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Я рожала и наблюдала такую картину.Женщины в роддоме за собой не ухаживают.Не подмываются не следят за швами.Врачи врачами а сама что па могла обработать.Ждала . я рожала летом.Жара.И после каждого похода в туалет подмывалась с марганцем. В результате все было идеально.Швы и самой можно смазать а это дождалась аж гнить стала.Ужас.Это первое.Второе а почему ей вдруг предложили стерелизацию.Вообщем -УТКА
    30 марта, Гость   Ответить
  • Насколько я знаю, могли удалить матку, если была угроза жизни. Кесарево сечение - это всё же полостная операция, бывает, что открывается сильное кровотечение, которое по-другому остановить не получается. И уж конечно, как тут некоторые пишут какую-то ерунду, врач не мог "решить, нужно ли ей ещё рожать или нет".
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вот попадешь ты с апендецитом,а тебе ещё и почку удалят без твоего согласия, и эта история получит резонанс(ты же подашь в суд)-в комментариях подобные умники напишут: да зачем ему ,алкашу,две почки? Все равно ему недолго коптить осталось!.....ты своим комментарием уподобляешься этим врачам
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, я сама медик, и врач просто так, без какой-либо причины ничего лишнего не удаляет, тем более не стерилизует без согласия пациента, судя по-всему здесь что-то скрывается или же есть родственники знающие об предстоящей операции и заинтересованные чтобы женщина больше не могла иметь детей.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Правильно!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Я правильно понимаю? Кесарево делали в платной клинике. во время операции простерилизовали. И если бы швы не загноились, она бы об этом не узнала? А швы почему загноились?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Я правильно понимаю? __ Гость, еще раз перечитайте статью, только уже внимательно.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так наверное в таком случае скоро дойдёт до того, что врачам будет виднее стОит ли жить человеку.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Надо подать аппеляцию .350тыс.это ничто , посравнению с потерей деторождения . Это геноцид ! Никакая сумма не компенсирует такую потерю . Но наказание виновных должно быть адекватным и не меньше 100млн. руб. и даже это не компенсирует никак .
    30 марта, Гость   Ответить
  • Надо подать аппеляцию .350тыс.это ничто , посравнению с потерей деторождения . Это геноцид ! Никакая сумма не компенсирует такую потерю . Но наказание виновных должно быть адекватным и не меньше 100млн. руб. и даже это не компенсирует никак .
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Что вы этим хотели сказать ? Оправдать ошибку врачей ? А пусть они свои органы взамен отдадут
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Что вы этим хотели сказать ? Оправдать ошибку врачей ? А пусть они свои органы взамен отдадут
    30 марта, Гость   Ответить
  • у моей знакомой в Архангельске тоже самое врачи посчитали что двоих достаточно. а вообще там творится Бог знает что много не могут забеременеть и остаются без детей в поликлинику страшно обращается. выписывают препараты от беременности.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Прилетало НЛО и опубликовало эту запись.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, врачи как-то объяснили зачем они это сделали? Вот мне даже в голову не приходит - как можно без разрешения женщины такое делать ????
    30 марта, Гость   Ответить
  • Меня вечно мучает вопрос а кто такой врач? Врач это тот кто должен помогать! Людям. Когда становятся врачами дают клятву Гиппократа в которой нет цели обогатится. Наша нынешней медицина с нашими врачами затолкает нас в ещё большую пропасть. Когда приходишь к врачу и он быстро выписывает рецепт и провожает тебя, а вечером приходишь в платную клинику и он там же (были случаи) и встречает тебя на все 100% Да они большенство с айфонами ходят так как денег у них уйма, а они все жалуются. Взгляните на свои профессии, не важно какие, вы бы стали намеренно делать то что потом назад не вернёшь? Мое мнение что это не настоящие врачи а муляж.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, зашили нитками, которые не рассасываются, пошло загноение. Кто то тут умный пишет марганцовкой надо было обрабатывать.... пить её? И на суде им пришлось сознаться, что нитке не те и то что не было необходимости в стерилизации. Но чтоб, это доказать было куча экспертиз и нервов. Так то суд почти 2 года был. И эта женщина далеко не малоимущая! Вы вообще представляете сколько денег ей встали эти суды, адвокаты и экспертизы?
    30 марта, Гость   Ответить
  • В этом роддоме “загноение шва“ после кесарева видимо обычное дело. 2 года назад так угробила мою сестру, полный абцесс. И все ещё идут экспертизы! Не ясно только что именно ищут. Совесть, честь и сострадание эти врачи окончательно потеряли. Наглость от безнаказанности
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, организм у всех разный. Беременность и роды снижают иммунные силы организма, после кесарева сечения осложнения встречаются чаще, чем после естественных родов. Что касается стерилизации без согласия, - это непростительно при любой ситуации. Скорей всего, это связано не с медицинскими показаниями, а с синдромом выгорания у оперирующего врача. Считаю, что таким врачам нужно запрещать работать в профессии на год-два.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тысячу раз согласна.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а ты врач, наверное, и знаешь как лечить и что делать.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Это очень позорно маленькая компенсация за подобный физический ущерб. Печально, что права человека у нас на таком низком уровне.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Когда становятся врачами дают клятву Гиппократа - странно я думала нет таких глупых людей что верят о том что врачи дают эту клятву, а вот он есть такой дурачок
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не вам решать кто кошка,а кто нет!Есть писменный отказ от операции.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, швы могут загнить, если шовный материал организм не принимает. У моей матери так было. Гинекологическая операция. Поднялась температура. Она в обморок упала. Я сразу подумала, что внутренний шов загнил. Ампутация была. Так и вышло. Только через неделю врачи обнаружили. Тоже также сказали, что нет условий для интимного ухода. Мать моя перфекционистка в этом плане. Раствор с марганцем стоял на видном месте, женское отделение.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, раньше если у женщины уже было 2 детей, только тогда могли стерилизовать.При СССР
    31 марта, Гость   Ответить
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