700 тысяч рублей взыскала жительница Барнаула за стерилизацию без её согласия

О проведённой процедуре горожанка узнала только в суде

30 марта 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула добилась компенсации морального вреда за стерилизацию без её согласия, сообщает "Банкфакс".

В 2019 году Ирине Сартаковой сделали кесарево сечение в краевом клиническом центре охраны материнства и детства. После этого у неё начали гноиться швы, а когда лечение не помогло и её состояние ухудшилось, женщина обратилась за помощью к хирургу в платную клинику.

В марте 2021 года женщина подала в суд на медиков краевого центра. На заседании она узнала от врачей, что ей провели не только кесарево, но и стерилизовали, несмотря на письменный отказ от процедуры. При этом во время выписки указать это якобы забыли.

Женщина настаивала на компенсации 3,5 млн рублей, но ей отказали. При очередном рассмотрении дела иск удовлетворили, но уменьшили сумму до 700 тысяч. Медучреждение оштрафовали на 350 тысяч.