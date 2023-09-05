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71-летняя пенсионерка из Барнаула поверила телефонным мошенникам и лишилась квартиры

Также женщина задолжала банку 450 тысяч рублей

05 сентября 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле 71-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов и отдала им около трех миллионов рублей, полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В начале августа женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником силовых структур. Он сказал горожанке, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя, и чтобы этого избежать, нужно ей самой взять заем и перевести всю сумму на "безопасный счет". В итоге жительница краевой столицы оформила кредиты в трех банках на 450 тысяч рублей и отправила через мессенджер настоящим злоумышленникам фото банковских карт.

Когда деньги списались, мошенники на этом не остановились и стали ежедневно названивать пенсионерке и интересоваться ее делами. Так, в ходе очередного разговора мнимый страж порядка доложил о новой напасти: теперь на ее имя оформляют заем под залог квартиры. И чтобы сделку признали недействительной, недвижимость нужно продать. Чуть позже вырученные два с лишним миллиона рублей горожанка передала курьеру.

"Позднее заявительница осознала обман и обратилась в полицию. Пенсионерка знала о подобных схемах мошенничества, но мошенники контролировали ее действия и не давали усомниться в своих словах. В данный момент женщина проживает с родственницей", – рассказали в ведомстве.

Барнаул Происшествия Мошенники

Комментарии 14

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ГОСТЬ

11:23:13 05-09-2023

Господи, сколько уже можно

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Гость

11:28:55 05-09-2023

Что самое интересное, просто так ни кредиты ни взять, ни квартиру продать так быстро никогда не получится. А это означает только одно - бабушку вели не только телефонные мошенники, но и те, кто так быстро давал и покупал.

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Гость

11:32:39 05-09-2023

Неужели у всех этих стариков нет родственников, чтобы донесли до них информацию о мошенниках?

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Гость

12:26:57 05-09-2023

Гость (11:32:39 05-09-2023) Неужели у всех этих стариков нет родственников, чтобы донесл... В таком возрасте сплошь и рядом уже начинаются чудеса мировосприятия, когда старики не верят родным, затаив на них какую-то свою, часто надуманную, обиду, но целиком и полностью доверяются всякого рода проходимцам. А сегодняшние мошенники умело и изощрённо используют НЛП (нейролингвистическое программирование). Знала бабуську, которой родные предлагали переехать к ним на курорт (в Калининград). Бабуська в ужасе отказалась, боясь, что родные её надуют, осталась доживать в Баранауле, "среди друзей", а дни свои кончила в психушке при весьма странных обстоятельствах, завещав таки квартиру и все свои вклады "друзьям", которые её даже хоронить отказались.

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Гость

17:32:00 05-09-2023

Гость (12:26:57 05-09-2023) В таком возрасте сплошь и рядом уже начинаются чудеса мирово... Такие чудеса мировосприятия называются старческоц деменцией. Это психическая болезнь. Больной в штыки воспринимает своих близких, родственников и при этом верит малознакомым или вообще незнакомым людям.

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Гость

18:47:04 05-09-2023

Гость (17:32:00 05-09-2023) Такие чудеса мировосприятия называются старческоц деменцией.... НЛП давно признано лже-технологией. Не работает оно!

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Гость

11:37:51 05-09-2023

Детектив короче. А деньги в кредит в трех банках и квартиру продавала, все по телефону? И че искать мошенников? Кто оформлял сделки, те и мошенники.

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Гость

12:38:33 05-09-2023

Только жадность этих пенсионеров приводит к такому итогу. Мошенники наверно, что то обещают, что у этих пропадает вся бдительность. Они и всплакнут на камеру потом. Видел я такого старичка плачущего, отдавшего 11 млн. руб. , который до смерти бы не потратил их. Нет , еще надо,.... ЖАДНОСТЬ.

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Гость

12:41:23 05-09-2023

71-летняя пенсионерка из Барнаула поверила телевизору и лишила страну будущего

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Гость

13:39:25 05-09-2023

В Москве тоже живет пенсионЕр, и кто его только не обманывает....верит.

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Гость

13:46:29 05-09-2023

ОБ-МА-НУЛИ. КИ-НУ-ЛИ. Где то это я уже слышал? Но, где?

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ыукп

15:57:28 05-09-2023

скупой платит дважды. Тупой трижды. А лох - всю жизнь. И не жалко. Лучше бы детям-внукам помогала, а не копила в загробную жизнь

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Гость

16:31:50 05-09-2023

ыукп (15:57:28 05-09-2023) скупой платит дважды. Тупой трижды. А лох - всю жизнь. И не ... Она и не копила, она взяла кредиты в трех банках, а потом продала квартиру.

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Гость

07:11:51 06-09-2023

ыукп (15:57:28 05-09-2023) скупой платит дважды. Тупой трижды. А лох - всю жизнь. И не ... работать не пробовала, внучка?

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