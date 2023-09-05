71-летняя пенсионерка из Барнаула поверила телефонным мошенникам и лишилась квартиры

Также женщина задолжала банку 450 тысяч рублей

05 сентября 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 71-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов и отдала им около трех миллионов рублей, полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В начале августа женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником силовых структур. Он сказал горожанке, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя, и чтобы этого избежать, нужно ей самой взять заем и перевести всю сумму на "безопасный счет". В итоге жительница краевой столицы оформила кредиты в трех банках на 450 тысяч рублей и отправила через мессенджер настоящим злоумышленникам фото банковских карт.

Когда деньги списались, мошенники на этом не остановились и стали ежедневно названивать пенсионерке и интересоваться ее делами. Так, в ходе очередного разговора мнимый страж порядка доложил о новой напасти: теперь на ее имя оформляют заем под залог квартиры. И чтобы сделку признали недействительной, недвижимость нужно продать. Чуть позже вырученные два с лишним миллиона рублей горожанка передала курьеру.