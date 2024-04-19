Сестра Людмилы продала свою долю в недвижимость, не поставив родственницу в известность

19 апреля 2024, 23:12, ИА Амител

Агрессия / Фото: unsplash.com

73-летняя пенсионерка из Новосибирска обвиняет своего соседа по квартире в избиении. Они живут под одной крышей почти три года, и женщина утверждает, что ее хотят насильно выселить, сообщает "КП-Новосибирск". Оппонент утверждает обратное – женщина якобы не дает ему житья и даже распрыскивала под его дверью дихлофос.

Как рассказала Людмила, ее сестра продала свою долю в квартире, не поставив родственницу в известность. О новом соседе она узнала, когда вернулась с Алтая.

"У меня на Алтае строится дом, и на лето я уезжаю туда. Поднялась, пыталась попасть в квартиру, а дверь заперта, – говорит пенсионерка. – Наконец дверь открыл мужик под два метра ростом в одних трусах и спросил: "Вы собственница квартиры?"Как объяснила женщина, сам по себе сосед оказался неспокойный — пил, водил подруг. В конечном счете он заявил, что хочет продать свою комнату. Из-за этого у них случился конфликт.

"В итоге я даже готовить начала у себя в комнате, ванной почти не пользовалась... А потом он просто напал на меня! Я пришла из магазина, а он накинулся. Душил, кричал, что я мешаю продать ему квартиру", – рассказала она.Женщина вызвала полицию и прошла медосвидетельствование после конфликта с соседом. Мужчина, обвиняемый в нападении, рассказал свою версию случившегося, утверждая, что пенсионерка сама билась головой о стену и травила его.