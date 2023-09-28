74% домов в Барнауле получили отопление
Администрация и коммунальщики ежедневно контролируют процесс подключения
28 сентября 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
21 сентября в Барнауле начался отопительный сезон. О ходе подключения домов к ресурсу отчитались в мэрии.
На данный момент ресурс получают уже 100% школ и детских садов, 97% учреждений дополнительного образования, 92% больниц и поликлиник.
Из 2947 домов отопление подали к 2205 – это 74% от всего жилого фонда.
Отмечается, что коммунальщики и представители администрации ежедневно контролируют вопрос подачи отопления.
12:46:27 28-09-2023
Администрация и коммунальщики ежедневно контролируют процесс подключения АВАНЕСОВА 44 -НЕТ
07:56:55 29-09-2023
Прр. Ленина, 67А. В квартире холодно. Спми в свитерах. Не подключили.