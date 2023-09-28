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74% домов в Барнауле получили отопление

Администрация и коммунальщики ежедневно контролируют процесс подключения

28 сентября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

21 сентября в Барнауле начался отопительный сезон. О ходе подключения домов к ресурсу отчитались в мэрии.

На данный момент ресурс получают уже 100% школ и детских садов, 97% учреждений дополнительного образования, 92% больниц и поликлиник.

Из 2947 домов отопление подали к 2205 – это 74% от всего жилого фонда. 

Отмечается, что коммунальщики и представители администрации ежедневно контролируют вопрос подачи отопления. 

Барнаул отопление

Комментарии 2

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Гость

12:46:27 28-09-2023

Администрация и коммунальщики ежедневно контролируют процесс подключения АВАНЕСОВА 44 -НЕТ

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Гость.

07:56:55 29-09-2023

Прр. Ленина, 67А. В квартире холодно. Спми в свитерах. Не подключили.

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