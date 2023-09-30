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74-летний житель Алтайского края поверил лжеследователю и лишился 150 тысяч рублей

Мнимый правоохранитель сообщил, что сноха пенсионера якобы попала в ДТП

30 сентября 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

74-летний житель Завьяловского района Алтайского края стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег.

Как сообщили в региональном главке МВД, мужчине позвонил незнакомец, представился следователем и рассказал, что его сноха попала в ДТП.

Чтобы "замять" происшествие, сельчанин передал курьеру 150 тысяч рублей.

Алтайский край Происшествия Мошенники

Комментарии 1

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Гость

18:02:15 30-09-2023

А что есть хоть один следователь у режима, который не лжёт ? Они все лже-Следователи и лже-оперы и лже-прокуроры... . А иначе они планы по посадкам не выполнят.

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