74-летний житель Алтайского края поверил лжеследователю и лишился 150 тысяч рублей
Мнимый правоохранитель сообщил, что сноха пенсионера якобы попала в ДТП
30 сентября 2023, 16:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
74-летний житель Завьяловского района Алтайского края стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег.
Как сообщили в региональном главке МВД, мужчине позвонил незнакомец, представился следователем и рассказал, что его сноха попала в ДТП.
Чтобы "замять" происшествие, сельчанин передал курьеру 150 тысяч рублей.
18:02:15 30-09-2023
А что есть хоть один следователь у режима, который не лжёт ? Они все лже-Следователи и лже-оперы и лже-прокуроры... . А иначе они планы по посадкам не выполнят.