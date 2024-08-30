74-летняя женщина погибла в результате ДТП в Бийске

Также пострадал мужчина, который шел вместе с ней по пешеходному переходу

30 августа 2024, 21:55, ИА Амител

ДТП в Бийске / Фото: T.me/biysknews2

74-летняя женщина погибла в ДТП на пересечении улиц Ломоносова и Пугачева в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба городской станции скорой медицинской помощи в своем Telegram-канале.

Авария случилась днем 30 августа. По предварительной информации Госавтоинспекции города, 76-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Corolla, двигаясь от Матросова по улице Пугачева, при проезде по нерегулируемому перекрестку по второстепенной дороге не уступил право преимущественного проезда и допустил столкновение с автомобилем Geely Coolray под управлением 42-летней женщины, которая двигалась по главной дороге.

После столкновения Corolla наехала на двух пешеходов – 74-летнюю женщину и 74-летнего мужчину, которые шли по тротуару. Женщина скончалась до приезда скорой. Второго пострадавшего доставили в больницу.