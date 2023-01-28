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75-летний лыжник пропал на Алтае

Местонахождение мужчины неизвестно с 20 января

28 января 2023, 11:15, ИА Амител

В Алтайском крае разыскивают 75-летнего жителя Новоалтайска Юрия Старцева, который 20 января ушёл с лыжами в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Предположительно, был одет в чёрную куртку, трико, чёрные сапоги и шапку.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, просят сообщить по телефонам 112 и 8 800 700-54-52.

Комментарии 3

  • Где у нас следующая зимняя Олимпиада? Ищите в том направлении...
    28 января, Гость   Ответить
  • На фотографии ему 75 никак не дашь, лет 50-55 по виду. Крепкий дедуля! Дай Бог, чтобы все обошлось!
    28 января, Гость   Ответить
  • Заголовок некорректен. Алтай и Алтайский край разные регионы.
    28 января, Гость   Ответить
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