75-летний лыжник пропал на Алтае

Местонахождение мужчины неизвестно с 20 января

28 января 2023, 11:15, ИА Амител

В Алтайском крае разыскивают 75-летнего жителя Новоалтайска Юрия Старцева, который 20 января ушёл с лыжами в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Предположительно, был одет в чёрную куртку, трико, чёрные сапоги и шапку.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, просят сообщить по телефонам 112 и 8 800 700-54-52.