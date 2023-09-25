77-летний мужчина пропал в алтайском лесу

Его местонахождение неизвестно с 23 сентября

25 сентября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: vk.com/la_altay

В Смоленском районе Алтайского края пропал 77-летний житель поселка Ливневского Владимир Замоцный, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Отмечается, что 23 сентября мужчина ушел в лес и не вернулся.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, седые волосы и серые глаза. Был одет в темную кофту, темно-синие штаны и черные ботинки.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении барнаульца, просят сообщать по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или 112.