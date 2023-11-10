8-балльные пробки образовались в Барнауле утром 10 ноября
Сильнее всего движение затруднено на Павловском тракте и проспекте Калинина
10 ноября 2023, 08:45, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки на дорогах Барнаула утром 10 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение сильно затруднено по проспекту Калинина, Павловскому тракту, а также улицам Цеховой, Советской Армии, Власихинской и Кутузова.
Кроме того, трудности местами наблюдаются на проспекте Строителей, Змеиногорском тракте и некоторых других улицах.
По прогнозу, в Барнауле днем 10 ноября ожидается +1...+3 градуса. Будет преимущественно без осадков, а скорость ветра не превысит 7 м/с.
09:15:58 10-11-2023
На Калинина замес какой-то видимо, несколько скорых прошмыгнуло туда.
09:23:31 10-11-2023
А знаете почему? Например на Змеиногорском тракте, с утра одну полосу заняла дорожная техника. Они решили снег убрать перед тем, как на выходных он растает. Плюс, на развязке строящейся, на рубцовск, с утра стоял патруль ДПС, аж двое с палками усердно махали, останавливая всех подряд, ведь 10 число, у них начало месяца, а тут еще и праздник - надо план делать, вот и совокупность этих двух факторов и привела к пробкам.
10:14:07 10-11-2023
Новость про пробки пишите каждый день, а смысл? Это было и будет в Барнауле, это не нонсенс)) Понимаю, если написать, что НЕТ пробок в Барнауле - это да, действительно требует огласки и внимания.
10:16:04 10-11-2023
Анна (10:14:07 10-11-2023) Новость про пробки пишите каждый день, а смысл? Это было и б... зачем писать о том чего нет?
11:18:36 10-11-2023
Гость (10:16:04 10-11-2023) зачем писать о том чего нет?... Пробок станет меньше в будущем. В Рубцовске есть пробки? Нет. Вот и в Барнауле не будет. Неперспективный город. И останется таким, если власти города не сделают его привлекательным.