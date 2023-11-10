8-балльные пробки образовались в Барнауле утром 10 ноября

Сильнее всего движение затруднено на Павловском тракте и проспекте Калинина

10 ноября 2023, 08:45, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Пробки на дорогах Барнаула утром 10 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение сильно затруднено по проспекту Калинина, Павловскому тракту, а также улицам Цеховой, Советской Армии, Власихинской и Кутузова.

Кроме того, трудности местами наблюдаются на проспекте Строителей, Змеиногорском тракте и некоторых других улицах.

По прогнозу, в Барнауле днем 10 ноября ожидается +1...+3 градуса. Будет преимущественно без осадков, а скорость ветра не превысит 7 м/с.