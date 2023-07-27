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8-летний мальчик ранил ножом ребенка на детской площадке в Москве

Мама пострадавшего обратилась в полицию

27 июля 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Москве восьмилетний мальчик ранил ножом ребенка на детской площадке.

Как пишет РЕН ТВ, все произошло 24 июля на Новочеремушкинской улице. По данным источника издания, во время игр мальчик показал детям складной нож, а чуть позже нанес другому мальчику ранение в области сгиба руки и предплечья. 

После этого ребенок скрылся, а мама пострадавшего доставила сына в медучреждение и написала заявление в полицию. Ведется проверка.

Ранее в Москве 13-летний подросток зарезал 11-летнего друга.

Москва Происшествия

Комментарии 11

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Гость

12:48:06 27-07-2023

Вот какие детишечки растут, а вы на собак взъелись))))))))))

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Гость

09:44:27 28-07-2023

Гость (12:48:06 27-07-2023) Вот какие детишечки растут, а вы на собак взъелись))))))))))... Вы по одному ребенку с ножом всех детей разом судите? Что у вас в голове? Пластилин?

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Гость

10:13:01 28-07-2023

Гость (12:48:06 27-07-2023) Вот какие детишечки растут, а вы на собак взъелись))))))))))... Так вполне возможно, что этого мальчика покусала бешенная собака

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Гость

13:52:07 27-07-2023

Гость (12:48:06 27-07-2023) Вот какие детишечки растут, а вы на собак взъелись))))))))))... Успокойся зоофил.

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Гость

13:56:27 27-07-2023

Гость (13:52:07 27-07-2023) Успокойся зоофил.... За базаром следи, фраер беспонтовый.

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Гость

15:00:33 27-07-2023

Гость (13:56:27 27-07-2023) За базаром следи, фраер беспонтовый.... Что вы так убиваетесь? Вы же так не убьётесь. Выздоравливайте

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Гость

15:04:42 27-07-2023

Гость (15:00:33 27-07-2023) Что вы так убиваетесь? Вы же так не убьётесь. Выздоравливайт... И Вы не болейте)))))))

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Гость

13:56:53 27-07-2023

опять поди дитёнок иностранного специалиста?

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Пузырек

14:08:26 27-07-2023

В детстве почти у всех были "складешки", играли ими, бывали случайные травмы. Ничего нового

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Гость

09:43:18 28-07-2023

Пузырек (14:08:26 27-07-2023) В детстве почти у всех были "складешки", играли ими, бывали ... Случайно порезался - это одно, а "нанес ранение и скрылся" - это другое. За второе нужно отвечать.

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Русский

17:31:49 27-07-2023

А родители этого мальчика случаем не из средней Азии?

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