8-летний мальчик ранил ножом ребенка на детской площадке в Москве
Мама пострадавшего обратилась в полицию
27 июля 2023, 12:31, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Москве восьмилетний мальчик ранил ножом ребенка на детской площадке.
Как пишет РЕН ТВ, все произошло 24 июля на Новочеремушкинской улице. По данным источника издания, во время игр мальчик показал детям складной нож, а чуть позже нанес другому мальчику ранение в области сгиба руки и предплечья.
После этого ребенок скрылся, а мама пострадавшего доставила сына в медучреждение и написала заявление в полицию. Ведется проверка.
Ранее в Москве 13-летний подросток зарезал 11-летнего друга.
12:48:06 27-07-2023
Вот какие детишечки растут, а вы на собак взъелись))))))))))
09:44:27 28-07-2023
Гость (12:48:06 27-07-2023) Вот какие детишечки растут, а вы на собак взъелись))))))))))... Вы по одному ребенку с ножом всех детей разом судите? Что у вас в голове? Пластилин?
10:13:01 28-07-2023
Гость (12:48:06 27-07-2023) Вот какие детишечки растут, а вы на собак взъелись))))))))))... Так вполне возможно, что этого мальчика покусала бешенная собака
13:52:07 27-07-2023
Гость (12:48:06 27-07-2023) Вот какие детишечки растут, а вы на собак взъелись))))))))))... Успокойся зоофил.
13:56:27 27-07-2023
Гость (13:52:07 27-07-2023) Успокойся зоофил.... За базаром следи, фраер беспонтовый.
15:00:33 27-07-2023
Гость (13:56:27 27-07-2023) За базаром следи, фраер беспонтовый.... Что вы так убиваетесь? Вы же так не убьётесь. Выздоравливайте
15:04:42 27-07-2023
Гость (15:00:33 27-07-2023) Что вы так убиваетесь? Вы же так не убьётесь. Выздоравливайт... И Вы не болейте)))))))
13:56:53 27-07-2023
опять поди дитёнок иностранного специалиста?
14:08:26 27-07-2023
В детстве почти у всех были "складешки", играли ими, бывали случайные травмы. Ничего нового
09:43:18 28-07-2023
Пузырек (14:08:26 27-07-2023) В детстве почти у всех были "складешки", играли ими, бывали ... Случайно порезался - это одно, а "нанес ранение и скрылся" - это другое. За второе нужно отвечать.
17:31:49 27-07-2023
А родители этого мальчика случаем не из средней Азии?