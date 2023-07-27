8-летний мальчик ранил ножом ребенка на детской площадке в Москве

Мама пострадавшего обратилась в полицию

27 июля 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Москве восьмилетний мальчик ранил ножом ребенка на детской площадке.

Как пишет РЕН ТВ, все произошло 24 июля на Новочеремушкинской улице. По данным источника издания, во время игр мальчик показал детям складной нож, а чуть позже нанес другому мальчику ранение в области сгиба руки и предплечья.

После этого ребенок скрылся, а мама пострадавшего доставила сына в медучреждение и написала заявление в полицию. Ведется проверка.

Ранее в Москве 13-летний подросток зарезал 11-летнего друга.