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8 Марта предложили переименовать, добавив слово "патриотка"

Чтобы подчеркнуть социальную и гражданственную основу праздника

02 марта 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: liveinternet.ru
Фото: liveinternet.ru

"Коммунисты России" предложили поменять название Международного женского дня на Международный день женщины-патриотки, сообщает РИА Новости.

Как отметил председатель партии Сергей Малинкович, в правительство России уже направили письмо с соответствующим предложением.

"Это наш любимый праздник, мы всегда будем его отмечать. Но давайте подчеркнём социальную и гражданственную основу этого праздника. Пусть этот день отныне называется Международный день женщины-патриотки", – подчеркнул он.

Малинкович пояснил, что при таком названии праздника можно поздравлять не только российских женщин-патриоток, но и "китайских, кубинских, вьетнамских женщин и честных женщин Европы и США".

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Комментарии 31

  • Кгхм... Он историю праздника вообще не знает? Хотя о чем я...
    02 марта, Гость   Ответить
  • это трындец тврщи!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Клара Целкин и Роза Люксембург в гробу перевернутся
    02 марта, Гость   Ответить
  • С каждым годом либо трава забристее, либо отмирание нейронов головного мозга у некоторых товарищей прогрессирует...
    02 марта, Гость   Ответить
  • Какие интересные мысли у красных в головах!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Похоже на фейк. Или на дискредитацию комунистов
    02 марта, Гость   Ответить
  • весна.... обострение...
    02 марта, Гость   Ответить
  • Клара Целкин и Роза Люксембург в гробу перевернутся - а это их не волнует, у них этот праздник давно стал не тем, чем он является на самом деле))) И этот ваш феминизЬм - это вообще скоро незаконно станет, так что... "Или на дискредитацию комунистов" - божечки... Да кому надо этих товарищей дискредитировать, они и сами прекрасно справляются.
    02 марта, Гость   Ответить
  • И новый год надо переименовать в новый год патриота и так далее по списку.)))
    02 марта, Гость   Ответить
  • Пасха Патриотов - вот это вещь!
    02 марта, Гость   Ответить
  • какой бред. а экзамен на патриотизм сдавать не надо? Сдала экзамен, получила сертификат. И только при наличии сертификата, можно праздник отмечать. И раз в три месяца сертификат подтверждать. Не имеющим сертификата о патриотизме запретить рожать, занимать руководящие посты, голосовать, водить автомобиль, пользоваться общественным транспортом и лечить зубы
    02 марта, Гость   Ответить
  • Я уж было подумал что Терешкова с очередной инициативой вылезла.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Во что превращается страны? Ду-ак, ду-аком погоняет. Как предсказал Питирим Сорокин чиновник в России с каждым поколением вырождается, ибо он окружает себя с интеллектом ниже себя, чтобы самому казаться "гением".
    02 марта, Гость   Ответить
  • дала экзамен, получила сертификат. И только при наличии сертификата, можно праздник отмечать..... Прекратите подавать ИМ идеи!!!!!!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Фамилия Малинкович – модификация фамилии Млынкович. Фамилия Млынкович принадлежит к достаточно распространенной группе еврейских фамилий
    02 марта, Гость   Ответить
  • Навязывание шизофринического патриотизма вместо реальных полезных дел
    02 марта, Гость   Ответить
  • Дискредитация патриотизма, усиление протестных настроений. Из той же серии что каждый день заставлять поднимать флаг и петь гимн, в то время как доходы населения падают и расходы растут. Да в отличие от Украины по нашему ТВ почти не лгут, но и не говорят правды.
    02 марта, Гость   Ответить
  • по нашему ТВ почти не лгут, но и не говорят правды. ================= Гость, ты супер ученый, как усы Пескова, такую формулу вывел, это разрыв мозга.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ну да, хорошая идея, доведенная до абсурда, дискредитирует идею. Кто-то может делать это специально
    02 марта, Гость   Ответить
  • хорошая идея - и в чем идея хороша? Тут один театр абсурда, не? Ну и да - как только кто-то из наших чиновников изрекает что-то подобное, а они делают это часто - получается, они это специально, да? Чтобы, так сказать, идею опорочить? Враги, получается?..
    02 марта, Гость   Ответить
  • Бред, да и только!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Женщина не обязана быть патриоткой -это дело каждого! А вот счастливой быть ДОЛЖНА! А кто много говорит (в частности, о патриотизме) - тот мало делает! О патриотизме не кричат! Его взращивают!
    02 марта, Гость   Ответить
  • получается, они это специально, да? -- кто то возможно специально. Кто-то возможно имел счета и недвигу за бугром и сейчас ему ситуация не нравится. Напрямую выступить опасно, возможно пробуют закосить под дурака. Довести идею патриотизма до абсурда, тем самым дискредитировать ее
    02 марта, Гость   Ответить
  • Его взращивают! - на даче?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Да, я как женщина вообще никому ничего не должна.. выдумали.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Коммунисты России это не партия КПРФ. Могут придумывать С такими выдумками - флаг Терешковой
    02 марта, Гость   Ответить
  • Довести идею патриотизма до абсурда, тем самым дискредитировать ее - бритва Оккама, не слышали? И это, на патриотизм им, в общем, плевать, тут соглашусь. Только все проще - им вообще плевать на все, кроме собственного благополучия. И ради него они подпишут что угодно и скажут тоже, что угодно. Лишь бы в нынешнем тренде) А то, что это абсурд - да мало ли у нас абсурда, чуть больше, чуть меньше.
    02 марта, Гость   Ответить
  • на даче?... на подокойнике под фитолампой
    02 марта, Гость   Ответить
  • а экзамен на патриотизм сдавать не надо? --- А ЭТО МЫСЛЬ!!!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Прекрасная новость! Настроение улучшило в конце рабочего дня! Всем Управлением поржали)))))))))))
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ивана-купала патриота, день народного единства патриота, день святого Валентина-патриота и т.д.
    02 марта, Гость   Ответить
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