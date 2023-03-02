8 Марта предложили переименовать, добавив слово "патриотка"

Чтобы подчеркнуть социальную и гражданственную основу праздника

02 марта 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: liveinternet.ru

"Коммунисты России" предложили поменять название Международного женского дня на Международный день женщины-патриотки, сообщает РИА Новости.

Как отметил председатель партии Сергей Малинкович, в правительство России уже направили письмо с соответствующим предложением.

"Это наш любимый праздник, мы всегда будем его отмечать. Но давайте подчеркнём социальную и гражданственную основу этого праздника. Пусть этот день отныне называется Международный день женщины-патриотки", – подчеркнул он.

Малинкович пояснил, что при таком названии праздника можно поздравлять не только российских женщин-патриоток, но и "китайских, кубинских, вьетнамских женщин и честных женщин Европы и США".