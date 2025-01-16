80 и 55 тысяч рублей. Что за выплаты для ветеранов ввел Путин и как их можно получить?
Глава государства уже подписал соответствующий указ
16 января 2025, 12:30, ИА Амител
Российские рубли, деньги / Фото: amic.ru
Ветеранам Великой Отечественной войны в 2025 году будет положена новая выплата. О введении еще одной меры поддержки заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа". Некоторые ветераны получат по 80 тысяч рублей по случаю 80-летия Великой Победы.
О том, кому будут положены выплаты, когда их произведут и кто может на них рассчитывать, – в материале amic.ru.
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Что за выплаты для ветеранов ВОВ появятся в 2025 году?
Как сообщил в ходе заседания оргкомитета "Победа" Владимир Путин, по случаю 80-летия Победы ветераны ВОВ получат единовременные выплаты.
"Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей", – сказал президент.Текст указа уже опубликован на официальном портале правовой информации. В нем прописано, какие именно категории ветеранов получат деньги. Суммы, кстати, будут отличаться в зависимости от категории.
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Каким будет размер выплат?
Из указа следует, что многие ветераны единовременно получат по 80 тысяч рублей. При этом есть и категории, размер выплат для которых составит 55 тысяч рублей.
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Кому именно будут положены выплаты к 80-летию Победы?
Единовременные выплаты в размере 80 тысяч рублей получат фронтовики, инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы и вдовцы фронтовиков ВОВ (а также войн с Финляндией и Японией), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания.
Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и совершеннолетние узники концлагерей получат по 55 тысяч рублей. Такая же выплата будет положена тем, кто в годы ВОВ строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиационных базах.
Обязательное условие – гражданство РФ, но при этом ветеран может жить и не на территории России, чтобы иметь право на выплату.
"Категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", – говорится в указе.
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Когда ветераны получат по 80 тысяч рублей в 2025 году?
В указе говорится, что выплаты к 80-летию Победы будут произведены в апреле – мае 2025 года.
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Как ветерану получить выплату в размере 80 тысяч рублей в 2025 году?
Механизм получения выплат в указе детально не прописан. Но в последние годы российское государство сформировало автоматическую систему назначения выплат. Так что, вероятнее всего, ничего делать ветеранам и их родственникам не придется – государство само оформит все документы и перечислит деньги.
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Что еще получат ветераны ВОВ в 2025 году?
Также Владимир Путин поддержал идею присвоить всем ветеранам ВОВ звание почетных граждан в их населенных пунктах. Кроме того, он поручил чиновникам лично встретиться с этими людьми и выяснить, какая помощь им требуется.
"Они – главные участники предстоящего праздника. Им и их нуждам необходимо самое пристальное и сердечное внимание", – сказал президент РФ.
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