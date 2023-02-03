80-летний сибиряк по прозвищу Босиком и в шляпе от бедности начал бегать без обуви

Пенсионер поучаствовал в 100 марафонах, босиком преодолел три 100-километровых сверхмарафона

03 февраля 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru / Никита Манько

Житель Новосибирска Владимир Чудинов, который полжизни босиком бегает марафоны и попал в Книгу рекордов России, рассказал "КП-Новосибирск", почему выбрал такой оригинальный способ заниматься спортом.

"Мне было 46 лет, когда я начал бегать. Помню свой первый марафон в Новосибирске – бежал в кедах и пришёл последним. Мне даже приз вручили за волю к победе – набор шахмат, но я не сдался. Вот только денег на кроссовки не было, и я вспомнил историю Абебе Бикилы – эфиопского бегуна, который взял золото Олимпиады 1960 года, пробежав всю дистанцию босиком. Чем я хуже? С тех пор никогда не обувался", – пояснил 80-летний пенсионер.

Позже оригинальный образ дополнил соломенной шляпой и получил прозвище Босиком и в шляпе. В таком виде сибиряк бегал 42-километровые марафоны даже в холода.

"Самым трудным был марафон в Краснотурьинске в 1997 году. Был март, стоял мороз ниже -10, всё было в снегу, я был босиком, в майке и шортах. Вынужден был бежать быстро, чтобы ноги не мёрзли, и приходилось обгонять людей в кроссовках. Пробежал 42 километра за 3 часа 7 минут и сразу пошёл в квартиру, где остановился по приезде, подставил ноги под холодную воду и растирал их шарфом. Пальцы вскоре пришли в себя", – рассказал сибиряк.

До места тренировок доезжал на автобусе – пассажиры удивлялись, когда мужчина заходил в салон босой. Однажды даже решили, что он сбежал из сумасшедшего дома, когда вышел на улицу босиком в майке и шортах в 40-градусный мороз.

К 80 годам пенсионер поучаствовал в 100 марафонах. Босиком преодолел три 100-километровых сверхмарафона по горам в 1994-1996 годах. В 2010 году попал в Книгу рекордов России за бег босиком на 85 марафонах.