80% всего алкоголя на российском рынке занимает пиво

Потребление крепкого алкоголя в целом за 2023 год показало прирост на 5%

16 июня 2024, 12:10, ИА Амител

Телеги в супермаркете / Фото: pxhere.com

Порядка 80% алкогольного рынка в России занимает пиво. По словам председателя совета директоров одной из крупнейших алкогольных компаний РФ Luding Group Эрнеста Хачатуряна, в России характерно пиво-водочное потребление: 80% занимает пиво.

Категория коньяков РФ и Армении в 2023 г. показывает стабильный прирост – 11% к 2022-му. Продажи водки стагнируют, прирост всего 1%. Потребление крепкого алкоголя в целом за 2023 г. показало прирост на 5%.

Что касается вина, то людей нужно познакомить и "приучить" к базовым вариантам. Но и затем можно расширять винный кругозор благодаря внутреннему туризму, пишет РИА Новости.

"Мы привыкли, что есть сложности. Поэтому по-другому в нашем мире сейчас не выжить", – отметил Хачатурян.

На вопрос о пересмотре портфеля компании в связи с изменениями на рынке он ответил: "Мы это все предусматриваем, прогнозируем, стараемся, чтобы потребитель был удовлетворен. На это и работаем".