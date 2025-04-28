800 причин помнить. Студенты и школьники Алтая рассказали о подвигах предков в период ВОВ

Алтайский педвуз выступил региональным координатором всероссийской молодежной акции "Наши семейные книги памяти"

28 апреля 2025, 14:10, ИА Амител

Участники акции "Наши семейные книги памяти" / Фото: АлтГПУ

Алтайский государственный педуниверситет стал площадкой для важного патриотического события – всероссийской молодежной акции "Наши семейные книги памяти". Мероприятие собрало учащихся барнаульского лицея железнодорожного транспорта, студентов педколледжа, Алтайского промышленно-экономического колледжа и Академии гостеприимства, а также школьников – всего более 60 участников.

Связь времен

АлтГПУ – региональный координатор акции. Ректор вуза Ирина Лазаренко подчеркнула значимость проекта для подрастающих поколений региона.

"Этот проект – живая связь поколений, мост между прошлым и настоящим, который помогает сохранить нам память о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир и свободу. Акция дает возможность каждому рассказать о личных историях, сохранить память и передать ее будущим поколениям. Мы гордимся, что можем объединить усилия, чтобы сохранить бесценные воспоминания и сделать их достоянием всего Алтайского края", – отметила ректор.Подобные инициативы имеют огромное воспитательное значение, формируя у молодежи чувство исторической преемственности и уважения к подвигу предков.

"От войны не сбежать"

Студенты и школьники делились воспоминаниями о своих родственниках: фронтовиках и тружениках тыла. Это были как истории уроженцев Алтайского края, так и тех, кто был эвакуирован в регион в военные годы.

Студентка Светлана Естремская процитировала слова своего прадеда-фронтовика Григория Гавриловича Мещерякова: "От войны не сбежать", напомнив, что даже на далеком от фронта Алтае война оставила глубокий след. Многие вернувшиеся с полей сражений и в мирное время продолжали служить стране, становясь ветеранами труда.

Рассказали и о судьбе Героя Советского Союза Афанасия Спиридоновича Савельева, чьим именем названа улица в селе Быстрый Исток.

Ирина Лазаренко отметила, что многие участники, вдохновленные примерами своих предков, тоже пошли на военную службу, другие вступили в поисковые отряды.

Память бережно хранят

Ректор АлтГПУ выразила уверенность, что традиция создания семейных книг памяти будет развиваться и впредь, учитывая большой интерес молодежи – всего в крае в акции приняли участие более 800 человек.

Проект реализуют при поддержке Министерства просвещения РФ, координатор – Ярославский государственный педуниверситет.