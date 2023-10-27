81-летняя мама Мити Фомина раскрыла секреты долголетия
Тамара Павловна посоветовала всем любить жизнь и своих детей
27 октября 2023, 15:45, ИА Амител
Снимок предоставлен изданию "КП-Новосибирск" Тамарой Фоминой / Фото: nsk.kp.ru
На телеканале RU.TV стартовало тревел-шоу Мити Фомина "На все 100" с героями элегантного возраста, рассказывающими о секретах долголетия. Одна из участниц – мать ведущего, 81-летняя Тамара Павловна, пишет "КП-Новосибирск".
Свою долгую жизнь женщина объяснила изданию тремя причинами:
- дети, ради которых "всегда нужно было быть в тонусе и следить за ними";
- наличие жизненной цели, которая двигает вперед;
- тяга к знаниям и любознательность, что позволяет сохранять ясность ума.
"Я с детства много читала, училась, поглощала новые знания, интересовалась многим. Мой разум и сейчас всегда открыт новому", – рассказала Тамара Фомина.
Напоследок она посоветовала всем любить жизнь и своих детей, чтобы прожить долго и счастливо.
16:05:59 27-10-2023
Родственница до 99 лет дожила. Детей не было, замужем никогда не была. Может быть поэтому и сохранила нервы и здоровье до такого возраста.
16:28:04 27-10-2023
Это единичные случаи. А рассматривать интереснее районы массового скопления, проживания долгожителей до 90 и более лет. Такие существуют, их немного. В России Якутия была, пока водку туда не завезли. Нагорный Карабах, Талыжские горы в Азербайддане, село Бахчичи где-то в Европе, Япония, и в горном Пакистане племя живёт и в горах Южной Америки есть такое поселение.
17:10:26 27-10-2023
Гость (16:28:04 27-10-2023) Это единичные случаи. А рассматривать интереснее районы масс... Да. А иначе я сейчас еще прадеда вспомню, который жил в Алтайском крае, застал тяжелые годы Первой мировой войны, эпидемию испанки, революцию, голод, Вторую мировую и т.д. И дожил до 104 лет.