НОВОСТИЗдоровье

81-летняя мама Мити Фомина раскрыла секреты долголетия

Тамара Павловна посоветовала всем любить жизнь и своих детей

27 октября 2023, 15:45, ИА Амител

Снимок предоставлен изданию "КП-Новосибирск" Тамарой Фоминой / Фото: nsk.kp.ru
Снимок предоставлен изданию "КП-Новосибирск" Тамарой Фоминой / Фото: nsk.kp.ru

На телеканале RU.TV стартовало тревел-шоу Мити Фомина "На все 100" с героями элегантного возраста, рассказывающими о секретах долголетия. Одна из участниц – мать ведущего, 81-летняя Тамара Павловна, пишет "КП-Новосибирск".

Свою долгую жизнь женщина объяснила изданию тремя причинами:

  • дети, ради которых "всегда нужно было быть в тонусе и следить за ними";
  • наличие жизненной цели, которая двигает вперед;
  • тяга к знаниям и любознательность, что позволяет сохранять ясность ума.

"Я с детства много читала, училась, поглощала новые знания, интересовалась многим. Мой разум и сейчас всегда открыт новому", – рассказала Тамара Фомина.

Напоследок она посоветовала всем любить жизнь и своих детей, чтобы прожить долго и счастливо.

Здоровье культура Хорошие новости

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:05:59 27-10-2023

Родственница до 99 лет дожила. Детей не было, замужем никогда не была. Может быть поэтому и сохранила нервы и здоровье до такого возраста.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:04 27-10-2023

Это единичные случаи. А рассматривать интереснее районы массового скопления, проживания долгожителей до 90 и более лет. Такие существуют, их немного. В России Якутия была, пока водку туда не завезли. Нагорный Карабах, Талыжские горы в Азербайддане, село Бахчичи где-то в Европе, Япония, и в горном Пакистане племя живёт и в горах Южной Америки есть такое поселение.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:26 27-10-2023

Гость (16:28:04 27-10-2023) Это единичные случаи. А рассматривать интереснее районы масс... Да. А иначе я сейчас еще прадеда вспомню, который жил в Алтайском крае, застал тяжелые годы Первой мировой войны, эпидемию испанки, революцию, голод, Вторую мировую и т.д. И дожил до 104 лет.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров