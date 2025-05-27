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85-летняя россиянка сдала экзамены по карате

Участие в квалификационном этапе начались с тренировочных отборов, по итогам которых были допущены восемь лучших спортсменов в возрастной категории

27 мая 2025, 22:15, ИА Амител

Каратэ / Фото: unsplash.com / Go to Nathan Dumlao
Каратэ / Фото: unsplash.com / Go to Nathan Dumlao

85-летняя хабаровчанка сдала экзамены по карате. Как сообщает Transsibinfo.ru, для Тамары Леонидовны Жиленковой это был первый опыт подобного рода.

В филиале Российского союза боевых искусств Хабаровского края рассказали, что организация и участие в квалификационном этапе начались с тренировочных отборов, по итогам которых были допущены восемь лучших спортсменов в возрастной категории. В основном это опытные представители краевой федерации, трое из которых уже проходили подобное испытание и имеют опыт повышения разряда.

Группа по программе "Хабаровское долголетие" открылась в июле 2024 года на базе учебно-тренировочного центра имени Сергея Увицкого. Все начиналось с двух пенсионеров, а сейчас обучение проходят уже порядка 50 человек, из которых 45 посещают тренировки регулярно.

Спорт

Комментарии 3

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Гость

23:44:20 27-05-2025

85 - бабка ягодка опять

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Гость

16:38:51 28-05-2025

Экзамены это хорошо. Но она же подохнет в первом же раунде.

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Гость

16:43:59 28-05-2025

Гость (16:38:51 28-05-2025) Экзамены это хорошо. Но она же подохнет в первом же раунде.... Так она будет драться с такими же, 85 летними. Так что не факт, что в первом раунде.

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