85-летняя россиянка сдала экзамены по карате
Участие в квалификационном этапе начались с тренировочных отборов, по итогам которых были допущены восемь лучших спортсменов в возрастной категории
27 мая 2025, 22:15, ИА Амител
85-летняя хабаровчанка сдала экзамены по карате. Как сообщает Transsibinfo.ru, для Тамары Леонидовны Жиленковой это был первый опыт подобного рода.
В филиале Российского союза боевых искусств Хабаровского края рассказали, что организация и участие в квалификационном этапе начались с тренировочных отборов, по итогам которых были допущены восемь лучших спортсменов в возрастной категории. В основном это опытные представители краевой федерации, трое из которых уже проходили подобное испытание и имеют опыт повышения разряда.
Группа по программе "Хабаровское долголетие" открылась в июле 2024 года на базе учебно-тренировочного центра имени Сергея Увицкого. Все начиналось с двух пенсионеров, а сейчас обучение проходят уже порядка 50 человек, из которых 45 посещают тренировки регулярно.
23:44:20 27-05-2025
85 - бабка ягодка опять
16:38:51 28-05-2025
Экзамены это хорошо. Но она же подохнет в первом же раунде.
16:43:59 28-05-2025
Гость (16:38:51 28-05-2025) Экзамены это хорошо. Но она же подохнет в первом же раунде.... Так она будет драться с такими же, 85 летними. Так что не факт, что в первом раунде.