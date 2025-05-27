85-летняя россиянка сдала экзамены по карате

Участие в квалификационном этапе начались с тренировочных отборов, по итогам которых были допущены восемь лучших спортсменов в возрастной категории

27 мая 2025, 22:15, ИА Амител

Каратэ / Фото: unsplash.com / Go to Nathan Dumlao

85-летняя хабаровчанка сдала экзамены по карате. Как сообщает Transsibinfo.ru, для Тамары Леонидовны Жиленковой это был первый опыт подобного рода.

В филиале Российского союза боевых искусств Хабаровского края рассказали, что организация и участие в квалификационном этапе начались с тренировочных отборов, по итогам которых были допущены восемь лучших спортсменов в возрастной категории. В основном это опытные представители краевой федерации, трое из которых уже проходили подобное испытание и имеют опыт повышения разряда.

Группа по программе "Хабаровское долголетие" открылась в июле 2024 года на базе учебно-тренировочного центра имени Сергея Увицкого. Все начиналось с двух пенсионеров, а сейчас обучение проходят уже порядка 50 человек, из которых 45 посещают тренировки регулярно.